Las patronales cerámicas piden la realización de tests privados a sus trabajadores

La Asociación Nacional de Fabricantes de Fritas, Esmaltes y Colores Cerámicos (ANFFECC) ha emitido hoy un nuevo comunicado relativo a la situación del sector con respecto a la pandemia de Coronavirus y las medidas tomadas por el Gobierno en el Estado de Alarma. Tras haber anunciado la semana pasada la “caída dramática de la demanda en el mes de abril”, esta semana inciden de nuevo en “la necesidad de que desde la Administración Central se tomen decisiones urgentes para inyectar liquidez al sistema, con actuaciones concretas para reactivar la economía y mantener el empleo”. En este sentido señalan que, a pesar de la desescalada anunciada ayer, “todavía hay muchas incógnitas, las medidas financieras concretas aún no han salido a la luz y cuanto más se tarde en tomarlas, más se verá afectada la economía”.

“La previsión que tenemos es que este próximo mes de mayo el volumen de pedidos aun descenderá más que este mes de abril, de ahí que se requieran estas medidas de forma inmediata y urgente”, recalcan.

Desde el sector inciden en que están “reclamando soluciones de financiación desde el inicio de esta crisis, al igual que el resto de asociaciones del clúster cerámico, pues el freno en la actividad mundial generado por la pandemia repercute directamente en nuestra demanda y no sabemos aún cuánto tiempo se prolongará”.

Reiteran nuevamente que la situación “es muy compleja para muchos sectores que hasta este momento han estado completamente parados y que, a pesar de las instrucciones de reapertura indicadas ayer, sufren una total incertidumbre sobre cómo podrán remontar esta crisis”. Por ello consideran “imprescindible mantener la actividad y el empleo en el sector industrial para evitar el colapso de la economía nacional, ante la caída de sectores como la hostelería, el turismo o el comercio, que este año van a ver muy mermados sus ingresos”. Para lograrlo, como ya indicaron la semana pasada, “es urgente que lleguen los fondos europeos y se adopten medidas que fomenten la liquidez, rebajen la presión fiscal y faciliten el acceso al crédito, para que las empresas del clúster cerámico no tengan que hacer frente a la falta de circulante”.

PERMITIR REALIZAR TESTS A LOS TRABAJADORES POR DECISIÓN FACULTATIVA

Por otro lado, desde el sector consideran muy necesario que la Conselleria de Sanidad cambie su criterio y “se posibilite a los médicos de empresa, higienistas y a los servicios de prevención decidir a qué trabajadores hay que realizar los tests, con el fin de poder salvaguardar la salud y el bienestar de nuestros trabajadores”. En este sentido argumentan que desde la Administración “solo se está permitiendo realizar tests a las personas que tengan síntomas, previa prescripción facultativa. Esto dificulta enormemente el control de las personas que hayan estado en situación de riesgo, lo que está generando una alarma, más que justificada, entre los propios trabajadores”. Así, recalcan que es imprescindible “tener mayor control, la certeza de que las medidas adoptadas funcionan y saber que el personal está a salvo y con salud plena para poder trabajar con garantías”.

Por ello, desde ANFFECC y el clúster cerámico, apelan a la “responsabilidad social” y confían en que “se permita a los mencionados facultativos y, en especial, a los de los servicios de prevención, el poder decidir a qué empleados hay que realizar los tests, sea porque tengan síntomas o porque hayan estado en contacto directo o indirecto con el virus”. Esperan además que esta medida “sea aprobada con rapidez, para prevenir posibles contagios y evitar que haya una recaída en la contención de la pandemia, más ahora que se van a ir relajando progresivamente las medidas de confinamiento”.

Una vez más, desde ANFFECC quieren “agradecer la labor de los servicios sanitarios y personal a cargo de servicios esenciales” y manifiestan su apoyo “a todos los enfermos, sus familiares, a todas las personas que sufren, y especialmente a quienes han perdido a sus seres queridos por esta situación, que esperamos finalice lo antes posible”.

ASCER TAMBIÉN RECLAMA MAYOR AUTONOMÍA

La patronal azulejera ASCER también reclama nuevas posturas sobre el tema. Así, indican que para el clúster cerámico este regreso a la actividad debería realizarse dotando a las empresas de mayor autonomía para realizar pruebas diagnósticas de COVID-19 y de anticuerpos a sus trabajadores y colaboradores, en determinados casos y siempre y cuando fuera necesario a criterio de la empresa.

Por ello, el sector entiende que, ya que hay disponibilidad de tests en el mercado y no se contraviene ninguna medida de seguridad, esta medida dotaría a aquellas empresas, que así lo consideraran, de herramientas apropiadas para poner en marcha su actividad de forma más segura para los propios trabajadores al tiempo que para la sociedad en general. No cabe duda de que la vuelta a la actividad, con garantías suficientes, es la principal medicina para la economía del país que no podrá aguantar mucho más tiempo en un confinamiento sostenido, especialmente para sectores como el ocio, turismo, restauración y cultura.

El clúster cerámico considera que es responsabilidad de las autoridades sanitarias asegurar las pruebas diagnósticas al conjunto de la sociedad de forma general y masiva, pero al mismo tiempo, es necesario dotar de mecanismos de flexibilidad para que estas pruebas lleguen, por otros canales y bajo la supervisión de las autoridades sanitarias, como camino para garantizar que la actividad económica en general siga su curso.

Una vez más, ASCER desea lanzar un mensaje de ánimo y reconocimiento a la labor realizada por todos los trabajadores que directamente están realizando las tareas de prevención, contención y curación contra el virus.