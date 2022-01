El ITC participará en el LVIII Congreso de la SECV2022

La edición nº 58 del Congreso Nacional de la SECV vuelve a celebrarse en Madrid, del 3 al 6 de mayo de 2022 después de 12 años, en el mismo formato híbrido que en 2020, celebrado en la Universitat Jaume I de Castellón, para apostar por la participación de todo el sector.

En Madrid se concentran una gran cantidad de institutos y centros de investigación relacionados con la Cerámica y el Vidrio, hecho que se manifiesta al tener a 3 de estos institutos del CSIC unidos como sede.

Asimismo, en el marco de este congreso, según remarca la organización, este año se contará con celebraciones tan importantes como los 60 años del Boletín SECV, el Año Internacional del Vidrio, y la realización conjunta del YouCGMed (Workshop for Young Researchers in Ceramics and Glasses for Medical Applications).

El Instituto de Tecnología Cerámica (ITC-AICE) también tendrá una participación como en otras ocasiones en este LVIII Congreso de la SECV 2022. Además, el Chapter de la Sociedad Americana de Cerámica (ACERS) con sede en la Universitat Jaume I de Castellón y más concretamente en el Instituto de Tecnología Cerámica patrocina el simposio: Additive manufacturing of ceramic and glass: technologies, additives and printing vehicles.





Algunas fechas clave:

Apertura de resúmenes: 1 dic 2021

Fecha límite envío de resúmenes: 18 feb 2022

Aceptación ponencias: 18 mar 2022

Inicio inscripciones: 15 ene 2022

Fecha límite inscripción económica: 8 abr 2022

Toda la información: https://secv.es/congreso-secv-2022/