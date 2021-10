El ITC lanza un novedoso proyecto para reutilizar las tintas cerámicas inkjet

La Comisión Europea, a través del Programa LIFE ha aprobado el proyecto LIFE REPLAY: Unveiling a recycling-source of heavy metal-based solids component and organic effluent for use in the ceramic industry, con Ref. LIFE20 ENV/ES/000115 que hoy ha arrancado en el Instituto de Tecnología Cerámica (ITC-AICE) con la reunión de inicio.





Esta es una iniciativa orientada a lograr que los residuos de tintas cerámicas de inyección pueden reintroducirse en el proceso industrial cerámico mediante un procedimiento de separación específico que cumple los requisitos industriales. El fomento de la sostenibilidad y, por tanto, la minimización de los costes de eliminación de residuos son los principales objetivos de este proyecto. Además, dados los elevados costes que presentan actualmente las materias primas cerámicas, LIFE REPLAY pretende conseguir separar dos tipos de componentes, como son, por un lado, los compuestos sólidos basados en metales pesados, y por otro, los solventes orgánicos. Ambos se reintroducirán en el proceso de producción de baldosas cerámicas, tintas inkjet y calcinación de pigmentos. Esta propuesta también demostrará la viabilidad de utilizar los residuos de tinta de inyección como nuevas materias primas para la industria cerámica, transformándolos en una fuente alternativa de pigmento y disolvente, que, además de ser respetuosa con el medio ambiente, resulte rentable económicamente.





LIFE REPLAY está coordinado por el Instituto de Tecnología Cerámica (ITC-AICE) y en él participan las empresas KEROS CERAMICA, S.L., NEPTURY TECHNOLOGIES, S.L, AKCOAT RECUBRIMIENTOS QUÍMICOS ESPECIALIZADOS S.L.U y CTR Centro de Tratamiento de Residuos del Mediterraneo SI.





Cabe destacar que una de las tecnologías facilitadoras más importantes en cuanto a la decoración en el proceso cerámico es la de inyección de tinta, que se ha impuesto a las técnicas tradicionales de decoración de azulejos (serigrafía y huecograbado) para aumentar considerablemente la productividad del proceso, incrementar el grado de digitalización y reducir los costes de fabricación. Sin embargo, genera residuos de productos cerámicos de tintas de inyección que podrían revestir peligrosidad. En la actualidad, la gestión de los residuos de este tipo de tintas consiste en una separación química (basada en un mecanismo de coagulación) seguida de un procedimiento físico de eliminación de sólidos mediante un filtro-prensa antes de su vertido, lo que genera una importante cantidad de aguas residuales. Lo que pretende LIFE REPLAY es generar vertido cero en este sentido. LIFE REPLAY ha constituido este equipo de trabajo para lograr, al fin y al cabo, que esta tecnología de decoración siga expandiéndose y desarrollándose, aplicando los principios de la economía circular para gestionar de modo óptimo los residuos, de manera que contribuyan a la sostenibilidad del proceso productivo cerámico.