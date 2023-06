El ITC inicia un proyecto para mejorar la gestión hídrica en la cerámica

El proyecto europeo LIFE REWAINCER: New model for the application and use of reclaimed water in industrial environments in the ceramic sector, coordinado por FACSA con la participación de ITC-AICE y el Grupo SAMCA ha celebrado el pasado 7 de junio, su reunión de inicio. La iniciativa cuenta con la financiación de la Unión Europea a través del programa LIFE y se prolongará hasta 2026.

Así, LIFE REWAINCER pretende valorizar los pasos que ya se dieron en el proyecto REWACER, desarrollando un modelo para la aplicación y el uso del agua regenerada en los entornos industriales del sector cerámico.

En esta primera reunión, los miembros del consorcio sentarán las líneas de actuación y las acciones que se llevarán a cabo en este proyecto.

Este proyecto está alineado con el ODS 6: Agua limpia y saneamiento, y el ODS 13 Acción por el Clima.