El ITC analiza la calidad del aire en el puerto de Castellón

En el marco del proyecto InOutNano, que cuenta con la financiación del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) de la GVA a través de una Línea Nominativa, el Instituto de Tecnología Cerámica (ITC-AICE), junto con el Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA-CSIC) han realizado campañas de medidas para la obtención de un mapa de concentraciones de partículas finas en el ambiente, PM2.5, y óxidos de nitrógeno,NO2, mediante el uso de sensores de bajo coste y muestreadores pasivos en PortCastelló.

Ambos parámetros se han seleccionado con el objetivo de evaluar su viabilidad como estrategia de control en entornos portuarios en los que existe una contribución de emisiones asociadas a la combustión de los motores de buques, maquinaria y camiones. En este sentido, la metodología establecida ha permitido identificar en primer lugar las ubicaciones más apropiadas para la colocación de los sensores y posteriormente evaluar las concentraciones obtenidas durante dos campañas de muestreo.

Las conclusiones del estudio muestran que los sensores de PM2.5 utilizados no parecen adecuados para controlar y caracterizar la actividad portuaria, al menos si dicho parámetro se utiliza como único parámetro de control. No obstante, el NO2 sí que se considera un parámetro sensible para caracterizar la actividad asociada a procesos de combustión.

El uso de sensores de bajo coste presenta la ventaja de facilitar un mapa de concentraciones con mayor resolución espacial, siendo necesario el conocimiento en detalle del principio de funcionamiento, los tiempos de resolución y protocolos de calibración.