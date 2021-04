El Instituto de Tecnología Cerámica se suma a la misión #EmpleoParaTodos de la Fundación Adecco

En una situación social y económica tan complicada como la que estamos viviendo, el Instituto de Tecnología Cerámica (ITC-AICE) ha decidido apoyar el proyecto #EmpleoParaTodos de la Fundación Adecco. El objetivo: ayudar a las personas con discapacidad a encontrar un empleo que les permita normalizar su vida y evitar la exclusión social.





Este proyecto se impulsa en un contexto económico y social muy delicado: la crisis económica provocada por la COVID-19 ha golpeado en mayor medida a las personas en riesgo de exclusión, como las que tienen discapacidad, las familias monoparentales y/o las personas con escasos recursos, que ya lo tenían difícil antes de la pandemia. El desempleo sigue afectando a sectores esenciales y generando situaciones de extrema vulnerabilidad que harán aumentar las cifras de exclusión y pobreza en España.





En el marco del proyecto #EmpleoParaTodos, un equipo de la Fundación Adecco ha formado a la plantilla de ITC-AICE en discapacidad, diversidad y trato adecuado para generar un entorno de trabajo proclive a la incorporación de personas con discapacidad. Esta tarea de sensibilización es una de las dos áreas principales sobre las que actúa el proyecto. La otra, llevada a cabo por un equipo de consultores de integración de la Fundación Adecco, orientará, formará y acompañará a las personas con discapacidad para que puedan encontrar un empleo en el menor plazo posible.





Además, está previsto celebrar varios encuentros digitales entre embajadores de la Fundación Adecco y los trabajadores /as de ITC-AICE. Los embajadores de la Fundación Adecco son personas de referencia en el ámbito de la discapacidad que, con su testimonio y experiencia vital, ayudan a eliminar barreras y estereotipos que frenan su plena inclusión. Actualmente, el equipo de embajadores de la Fundación Adecco está compuesto por las siguientes personalidades: Pablo Pineda, primer diplomado europeo con síndrome de Down; María Petit, profesional del mundo del Marketing con discapacidad visual; Desirée Vila, atleta paralímpica con discapacidad física; Edu Carrera, deportista con discapacidad física que recientemente ha ocupado el primer puesto en el Campeonato de España de Esquí Alpino Masters, y Raquel Domínguez, deportista con una enfermedad degenerativa.





José Gustavo Mallol, al frente de (ITC-AICE) ha destacado que “durante esta época tan complicada, desde ITC- AICE queremos reforzar nuestro compromiso social para afianzarnos como una empresa inclusiva y sensible a las necesidades de todo nuestro entorno, incluidas las personas con discapacidad. No solo por responsabilidad social, sino también por competitividad, bajo el firme convencimiento del talento y los valores que albergan las personas con discapacidad”.





Por su parte, Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco, ha agradecido el apoyo de ITC- AICE y ha valorado su iniciativa como un ejemplo de empatía y compromiso del sector empresarial: “Ahora, más que nunca, la sociedad necesita contar con el respaldo de las empresas en el esfuerzo común por no dejar a nadie atrás. Un propósito que no solo es beneficioso para los profesionales más vulnerables, sino que impacta de lleno en la competitividad empresarial, convirtiendo a las compañías en espacios más diversos e innovadores”.