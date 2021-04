Chumillas Technology presenta las claves de la automatización industrial

Chumillas Technology sigue apostando por la implantación de la última tecnología en la industria azulejera. De cara a fomentar este cambio, la empresa de Vila-real ha presentado en su web un escrito explicando algunas de las claves importantes dentro de su departamento de automatización industrial.

Este espacio tiene como labor principal " la de establecer un control sobre las máquinas mediante la aplicación de distintas tecnologías. Se trata de diseñar “el cerebro” que pone en marcha un proceso industrial. En este caso, lo denominamos así porque la automatización industrial es la parte que controla todo el proceso de funcionamiento de una máquina. Además, dota a los operarios de la capacidad de controlar un proceso de su fábrica simplemente a través de una pantalla (HMI, SCADA, Touch screen, etc)".

Según la empresa, la apuesta por esta nueva trae importantes beneficios como son " e lahorro en los tiempos de trabajo, la eliminación de las tareas repetitivas, la simplificación de procesos, el aumento de la seguridad, la eliminación del fallo humano, el hacer eficiente el proceso de producción y la anticipación a fallos en la producción", destacando especialmente este último punto dado que "los sistemas de automatización industrial facilitan un histórico de alarmas que permiten detectar posibles errores o fallos. Por ejemplo, un error del motor por sobrecalentamiento. Este historial de alarmas se puede consultar, en cualquier momento, y encontrar donde está el error para solventarlo. Este punto, permite a las empresas anticiparse a los posibles errores en la producción".

La empresa de Vila-real recuerda además que "tal y como recoge la Guía Asebec 4.0, la Industria 4.0 o Industria Conectada permite a las empresas “reaccionar de forma más ágil” a la vez que “reducen los tiempos de desarrollo de productos” gracias a la “interconexiones de los componentes tecnológicos”. Es obvio que la automatización industrial va ligada a la Industria 4.0, porque prácticamente en todas las etapas del proceso productivo puede llevarse a cabo un control automático de sus variables críticas. Relacionando este punto con el ejemplo anteriormente explicado, la automatización industrial permite tener en el móvil la información, en tiempo real, de la cadena de producción, recibir avisos de parada de un proceso, recibir alertas de fallos en la maquinaria, etc. En definitiva, no hace falta estar in situ para conocer el estado de la producción".