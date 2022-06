La cerámica castellonense estará presente en el “Fuori Salone” de Milán

En el marco de la campaña de promoción del azulejo español en Milán, cofinanciada por ICEX España Exportación e Inversiones y ASCER, y gestionada en destino por la Oficina Económica y Comercial de España en Milán se ha organizado un espacio expositivo de Tile of Spain en el Fuori Salone durante la Milano Design Week que se celebra del 6 al 12 de junio, coincidiendo con el Salone del Mobile.

14 marcas de Tile of Spain estarán presentes con una instalación de cerámica en el espacio gestionado y promocionado por el medio de comunicación digital Archiportale. La instalación de Tile of Spain estará revestida totalmente con piezas cerámicas de las marcas: Azteca Cerámica, Cevica, Coverlam, Dune, Exagres, Gayafores, Grupo Halcón, Harmony, Museum, Natucer, Peronda, Porcelanosa, Todagres, y Togama; y mostrará al público visitante la versatilidad, el diseño y la innovación de la cerámica española. El espacio “Archiproducts Milano” se ubica en via Tortona 31, en el corazón del Design District. Durante esa semana, Milán se convierte en la capital del diseño siendo el foco mediático para los profesionales relacionados con la decoración, arquitectura y el diseño en general a nivel mundial.

Con motivo de esta participación en el “Fuori Salone” se editará un tríptico recogiendo la información de las empresas participantes.