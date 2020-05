Ascer reclama un descenso de la carga fiscal para situarse en la media europea

El sector cerámico paga más impuestos que la media europea. Así se deduce del estudio realizado por la consultora Altair en el que se analiza el peso relativo del gasto del impuesto de sociedades sobre el Beneficio Antes de Impuestos de las empresas del sector y en el que se constata que la media de los últimos tres años se sitúa en el 24%, en línea con la media española y hasta cuatro puntos por encima de la media de la UE según datos de la OCDE.

Este dato está muy lejos del 7% que algunos sectores del gobierno dicen que las empresas españolas tributan el impuesto sobre sociedades. Al contrario, aunque la media sectorial en el azulejo está entorno al 24%, en algunas empresas, el peso específico del impuesto de sociedades llegó a suponer entre el 30% y el 40% del beneficio.

Según los cálculos de la OCDE, España tiene un tipo efectivo de un 24,8% frente a la media del 20,1% de la UE, superando un 23% a la media de los países de la UE. De los 28 países, España es el séptimo que mayor contribución realiza, restándonos competitividad frente a otros productores, como Italia, cuyas empresas contribuyen con 3 puntos porcentuales menos.

Estos datos revelan que es necesario reducir el elevado coste fiscal que supone para las empresas españolas el impuesto sobre sociedades, siendo superior al de la mayoría de sus competidoras situadas en otros estados miembro de la Unión Europea desincentivando la inversión.

Para la industria, la situación de grave crisis requiere no aumentar la carga fiscal sino reducir el gasto, y, sobre todo, el gasto no productivo. El sector apuesta por políticas fiscales expansivas de reducción de tributos, que permitan a las empresas, autónomos y consumidores disponer de mayor capacidad de gasto. No es momento de ahogar a empresas y contribuyentes con impuestos, máxime cuando Bruselas está poniendo a disposición de los estados miembros mecanismos para inyectar liquidez al sistema. Sólo reduciendo impuestos y fomentando la inversión se recuperará la economía y se crearán puestos de trabajo.

El sector traslada su entero reconocimiento a los sanitarios y trabajadores esenciales que han estado al frente de la crisis para los que reclama que cuenten con los medios necesarios para realizar su profesión con prevención y hace un llamamiento en esta desescalada a mantener la cautela y extremar las precauciones para que el esfuerzo realizado no sea en vano.