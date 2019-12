ASCER organiza un simposio sobre cerámica en Londres

Hoy jueves 12 de diciembre, IVACE (Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial) junto con Tile of Spain y ECAlab (Environmental Ceramics for Architecture Laboratory), donde se integra la Cátedra Cerámica que ASCER tiene en la Escuela de Arquitectura de Liverpool, organizan el simposio “Ceramic Narratives in Architectural Practice, Research and Education” que se celebra en el Building Centre de Londres.

Este es el tercer encuentro de una serie de simposios que buscan provocar una discusión en torno a los múltiples atributos de la cerámica como material arquitectónico versátil y fenomenológico.

El simposio se organiza en una primera parte con intervenciones de tres arquitectos que destacan por su uso de la cerámica española y una segunda parte de debate y mesa redonda entre ponentes y asistentes.

Bajo el título “Innovation in Ceramic Narratives and Architectural Application” se abordarán preguntas conceptuales y los desafíos prácticos planteados por el uso de materiales cerámicos en nuestro contexto cultural y arquitectónico contemporáneo.

¿Qué valor puede aportar la cerámica a la arquitectura? ¿De qué manera la cerámica inspira nuevas formas de expresión y empuja los límites de lo que puede ser una nueva experiencia del entorno construido? ¿Cómo podemos reavivar el interés en un material? ¿Cómo puede la ingeniería cerámica expandir la imaginación de los profesionales del diseño visionario?

Los arquitectos que intervienen son: Borja Ferrater, OAB (Office of Architecture in Barcelona); Laura Andreini (Archea Associati) y Benedetta Tagliabue (Miralles Tagliabue EMBT).

La parte de discusión crítica girará en torno a la práctica arquitectónica, investigación y educación, así como sobre las perspectivas de futuro y estará conducida por Rosa Urbano Gutiérrez (directora de la Cátedra Cerámica de ASCER en Liverpool)

Sobre la Red de Cátedras de Cerámica

La Red de Cátedras escenifica el acercamiento y la complicidad entre la Universidad y el sector productor de las baldosas cerámicas y crea un círculo virtuoso que redunda en uno de los principios más importantes dentro del ideario de ASCER: la constante innovación. Por una parte, las Cátedras permiten incorporar a la formación de los futuros arquitectos un mayor conocimiento del producto, así como de las enormes posibilidades que la baldosa cerámica puede aportar al trabajo creativo y conceptual de estos profesionales. Por otro lado, permite a los futuros arquitectos orientar sus propuestas hacia la cerámica, innovando y desarrollando nuevas aplicaciones.

En la actualidad, la Red de Cátedras de Cerámica la componen las Escuelas de Arquitectura en Barcelona (School of Architecture en Universidad Internacional de Cataluña - UIC); Alicante (Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Alicante); Valencia ( Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Valencia); Madrid (Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid); y Castellón (Escuela de Arquitectura Técnica de la Universidad Jaume I de Castellón).

Mención aparte merece también la colaboración de ASCER con dos reconocidas instituciones académicas: la Escuela de Diseño de la Universidad de Harvard (GSD Harvard), y la Escuela de Arquitectura Liverpool (Reino Unido).