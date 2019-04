ASCER lanza una campaña para promocionar el uso de la cerámica

ASCER ha puesto en marcha una campaña de comunicación digital dirigida al consumidor final con el fin de poner en valor los múltiples beneficios que aporta el uso de la cerámica. La campaña, basada en breves vídeos, repasa los valores intrínsecos de la cerámica y las ventajas que la diferencian de otros materiales alternativos.

La campaña bajo el título: "La cerámica. Una elección segura" se compone de una serie de vídeos (uno de una duración de 1m 30s y otros 8 micro videos de 15s) que se difundirán a través de redes sociales (Facebook e Instagram) y motores de búsqueda en España (Google y Youtube), y se completará con la inserción del video en canales y portales relacionados con la decoración y las reformas. Los vídeos cuentan también con su versión en alemán, francés e inglés. En la Unión Europea también se replicará la campaña llevándose a cabo conjuntamente con la asociación cerámica italiana Confindustria Ceramica.

Los vídeos están accesibles desde la página de la campaña (español, inglés, alemán y francés), y desde el canal Youtube de ASCER.

Los beneficios de la cerámica

La campaña incide en algunos de los siguientes valores:

¿Sabías que la cerámica es un material seguro y completamente reciclable?

Es higiénica, hipoalergénica, inodora, no libera sustancias nocivas y es perfecta en cualquier espacio.

¿Por qué elegir cerámica?

Porque es un material natural, seguro y adecuado para todos los ambientes, no emite sustancias nocivas, es sostenible, no se quema, es reciclable y resistente, se puede colocar en cualquier espacio, es fácil de mantener y dura mucho tiempo. También sus valores estéticos son un plus ya que no hay límite en cuanto a acabados, formatos, tamaños, colores, etc.