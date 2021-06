ASCER expone en Europa la falta de alternativas viables al gas a corto y medio plazo

El clúster cerámico español, concentrado geográficamente en la provincia de Castellón, ha desarrollado junto con el Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos (Circe) un informe sobre tecnologías de descarbonización en el que se analizan las distintas alternativas y su viabilidad técnica y económica. Este informe se ha trasladado a la Dirección General de Acción por el Clima de la Comisión Europea y sus conclusiones se han tratado en los diferentes encuentros mantenidos con representantes del Parlamento Europeo, el último celebrado ayer y en el que la europarlamentaria Inmaculada Rodríguez-Piñero (presidenta a su vez del European Parliament Ceramics Forum) asumió una activa defensa de los intereses de la industria.





El informe de Circe ha analizado 4 vías para la descarbonización del sector: biometano; electrificación; hidrógeno verde; y captura de CO2.





Sobre el biometano se concluye que resultaría el cambio más sencillo ya que no exigiría adaptaciones tecnológicas en los procesos, sin embargo, tiene un coste elevado y una disponibilidad limitada. Se deberían implementar políticas energéticas encaminadas a un mayor fomento de la generación de biogás y biometano, y el desarrollo regulatorio de certificados de origen.





En cuanto a la posibilidad de electrificar los procesos en la industria cerámica, se ha concluido que además de no contar con la tecnología adecuada, la demanda prevista de electricidad necesaria para abastecer al sector sería difícilmente alcanzable. Las previsiones actuales de aumento de generación de electricidad del PNIEC, no serían suficientes para abastecer una posible electrificación industrial





Una de las alternativas estudiadas es el uso de hidrógeno verde, una tecnología todavía en desarrollo y que supone un alto coste no solo en lo relativo al precio del suministro, si no también en el coste de adaptación de toda la maquinaria utilizada en los procesos y al coste de almacenamiento y coste de distribución de esta energía. El estudio concluye que esta alternativa no será real y viable hasta al menos 2050. Por ello, habida cuenta de la apuesta tanto de Europa como del Gobierno de España por esta tecnología, desde ASCER se incide en la importancia de la puesta en marcha de proyectos disruptivos, reales y factibles en el corto plazo para acelerar su implantación y que esta vía de descarbonización sea competitiva en el corto plazo.





La captura de CO2 es otra de las alternativas analizadas por Circe. Se trata de una tecnología existente pero no adecuada para los procesos cerámicos por cuestiones técnicas y además con un elevado coste. Además deberían desarrollarse en España infraestructuras para su uso y almacenamiento.





La industria cerámica es un sector intensivo en el uso de energía -en concreto de gas natural- por su alta demanda térmica en el proceso de cocción. A pesar de los esfuerzos realizados en la reducción de emisiones, logrando un recorte de más del 50% de las emisiones sectoriales desde 1985, el sector se encuentra en un momento en que no dispone de la tecnología necesaria para dar el salto a un cambio a nuevos combustibles como el hidrógeno o a la electrificación de los procesos como ha quedado demostrado en el análisis de Circe.





La competitividad internacional de la industria cerámica se ve gravemente amenazada por temas que dependen de la UE, como el régimen de comercio de emisiones con un recorte en el reparto de derechos de emisión a la industria en su fase IV, y con un precio del CO2 disparado (desde 2017 el precio de la tonelada de CO2 se ha multiplicado por 10).





Comercio de derechos de emisión

La patronal azulejera trasladó también a la Comisión Europea su preocupación por la escalada en el precio de los derechos de emisión de CO2 y el papel que los fondos y los especuladores tienen en el incremento del precio. Desde ASCER se ha solicitado a la Comisión Europea que se limite el comercio de derechos de emisión a aquellas instalaciones emisoras que realmente necesitan este mecanismo para continuar con su producción. En esta línea, el secretario general de ASCER, Alberto Echavarría, reclamó a la Comisión Europea que no dejaran en manos de especuladores el instrumento fundamental para la descarbonización de la economía europea.