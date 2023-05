El arquitecto internacional Iñaki Ábalos explora su obra museística en APE Grupo

“Arte, Arquitectura y Energía” es el título de la conferencia que impartirá el reconocido arquitecto internacional Iñaki Ábalos en el ciclo de conferencias “Ágora: Inspiring Talks”, que ha puesto en marcha APE Grupo, en colaboración con el Colegio Territorial de Arquitectos de Castellón (CTAC).

La ponencia se celebrará el jueves 25 de mayo, a las 19:00 horas, en la sede de APE Grupo (C. Luxemburgo 46) en Castellón.

Esta es la segunda conferencia del ciclo “Ágora Inspiring Talks”, una iniciativa promovida por APE Grupo y el CTAC, que tiene la finalidad de constituirse en un foro abierto y en un punto de encuentro entre profesionales de la arquitectura, y que cuenta con un programa de conferencias de reconocido prestigio internacional durante todo el año.

Iñaki Ábalos presentará tres proyectos y tres obras realizadas en los últimos años con diferentes escalas y contextos físicos y climáticos. “El resultado de esta proximidad de la arquitectura al mundo del arte es que los edificios se convierten en complejas declaraciones de lo que la Arquitectura aspira a ser y a decir al mundo”, añade Ábalos.

Iñaki Ábalos, del estudio de arquitectura Ábalos+Sentkiewicz, es catedrático de Proyectos Arquitectónicos en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (ETSAM). También ha sido Kenzo Tange Proffesor, Design Critic in Architecture y, desde 2013, Professor in Residence y catedrático del Departamento de Arquitectura en la Graduate School of Design (GSD) de la Universidad de Harvard (EE. UU.).

Otras universidades en las que ha impartido clases han sido la Universidad de Columbia, la Architectural Association (AA) de Londres, la École Polytechnique Féderale de Lausanne (EPFL) en Suiza, la Universidad de Princeton y la de Cornell, ambas de EE.UU.

En 2006, y en asociación con Renata Sentkiewicz, fundó Ábalos+Sentkiewicz, y cuenta con oficina en Boston, Shanghái y Madrid. Entre sus trabajos, destacan algunas obras en China, como el Yangpu Bridge Riverside Area Development Plan (Shanghái), la iglesia en el Distrito de New Bund (Pudong, Shanghái), el Shanghai Museum East, o el 2013 Museo de Arte Contemporáneo Zhuhai Huafa (Zhuhai), entre otros.

En el ámbito nacional destaca por la reciente Estación de Autobuses de Logroño, la rehabilitación de la Fundació Antoni Tàpies (Barcelona), la Estación de Alta Velocidad, también en Logroño, la Torre Solar de Valencia o el Parque Felipe VI (Logroño).

Los proyectos y obra construida de Ábalos+Sentkiewicz son reconocidos internacionalmente y han sido objeto de 18 exposiciones individuales y numerosas muestras colectivas en los centros más prestigiosos: GSD Harvard, AA-London, Pavillon de l’Arsenale-Paris, MoMA de Nueva York, la Bienal de Arquitectura de Chicago o la Biennale di Architettura di Venezia, por citar algunas.

El despacho de arquitectura ha obtenido 40 premios (25 de ellos primeros premios) en concursos de arquitectura, 46 en sus actividades de investigación y diseño, y 19 de ellos a obra construida. Su labor profesional ha sido recogida en 11 monografías y su trabajo teórico se ha recopilado a través de 12 libros. El crítico internacional William Curtis ha elegido una obra del estudio, el Pabellón del Parque del Retiro, como una de las tres mejores obras construidas en España durante los últimos 30 años.