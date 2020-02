Acquabella logra el iF Design Award 2020

Acquabella ha sido premiada con el iF DESIGN AWARD, un galardón reconocido internacionalmente con el sello de excelencia en el diseño. El premio ha sido otorgado al plato de ducha Smart Quiz, en la disciplina de Producto. Cada año, la organización independiente de diseño más antigua del mundo, el iF International Forum Design GmbH, con base en Hannover, organiza el certamen de los iF DESIGN AWARD.

El plato de ducha Smart Quiz ha sido elegido por un jurado de 78 importantes expertos en el diseño, provenientes de más de 20 países, que han destacado su vanguardismo, creatividad e inconformismo. Su combinación de texturas crea un impactante plato de ducha cuyo desagüe permanece oculto en el centro con una rejilla totalmente integrada en las formas del plato de ducha. La competición en esta edición ha resultado muy disputada: 7.298 referencias desde 56 países concursaron para conseguir el deseado distintivo y sello de excelencia de calidad en diseño.

Acerca de Acquabella

Con su fiel apuesta por la innovación y la mejora continua, Acquabella se ha convertido en todo un referente. Tras una avalada experiencia exportadora con presencia en más de 40 países, Acquabella ha triplicado su facturación en los últimos 6 años y emplea a más de 200 trabajadores. De este modo, la compañía se ha posicionado como el fabricante líder de platos de ducha y soluciones integrales para el cuarto de baño.

Acerca del iF DESIGN AWARD

Con 67 ediciones, el premio iF DESIGN AWARD posee una reputación reconocida internacionalmente como sello de excelencia en diseño y ha actuado como juez experto para premiar a los mejores productos y proyectos. El distintivo con el logo de iF es reconocido internacionalmente y el premio iF DESIGN AWARD cuenta como de los mejores y más apreciados galardones de diseño en el mundo.

En los premios iF Design Awards se encuentran las siguientes disciplinas y categorías: Producto, Envases y embalajes, Comunicación y Diseño de servicios, Arquitectura y Arquitectura de Interiores, como también Proyectos Profesionales.

Small Size logra el galardón "Som Ceràmica"

Small Size ha obtenido la distinción como ganador del premio “Som Ceràmica” 2020, mérito a la Innovación del Producto Cerámico en Aplicaciones Urbanas que Diputación de Castellón entrega anualmente a las empresas del sector cerámico. Con ello se pretende incentivar la investigación y el desarrollo de nuevos productos de interés público, así como promover el uso urbano de la cerámica.

Small Size obtiene el premio “Som Cerámica”, por su nueva generación de pavimento porcelánico con altas prestaciones técnicas en formato pequeño y 20 mm. de espesor. Su altísima resistencia al impacto, al desgaste, a la rotura, ser antideslizantes, sostenibles, resistentes a los cambios bruscos de temperatura, con apenas mantenimiento, fáciles de instalar, resistentes a las manchas y su atemporalidad, han sido determinantes para que Small Size sea la ganadora de este premio.