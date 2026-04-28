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CERACOPE CASTELLÓN | 28 ABR 2026

Espacio dedicado a la industria cerámica, dentro de "Mediodía COPE Más Castellón" y que se emite cada martes a partir de las 13:50 horas. Hoy con la colaboración de Natucer en una instalación artística en Frankfurt con motivo de la Capital Mundial del Diseño.

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