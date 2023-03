Informativo Herrera en COPE en la provincia de Castellón (15/03/2023)

El President de la Generalitat anuncia ayudas autonómicas al sector del azulejo por un valor de 100 millones de euros, no obstante Ascer afirma que ese dinero no puede considerarse ayudas hasta que no se rectifique la orden ministerial y por tanto entienden que se ha ampliado la cantidad prevista para realizar "préstamos" a quienes lo soliciten", balance positivo de Cevisama,el Boletín Oficial del Estado publica la aprobación del tramo que faltaba por reparar en la Nacional 232 en su paso por Morella, deportes...