Estos son los consejos de la Policía para efectuar compras seguras durante la Navidad

Como todos los años, la Policía Nacional ha puesto en marcha desde finales del mes de noviembre, con motivo de estas fiestas, el “Dispositivo Operativo en el marco del Plan Comercio Seguro para el periodo navideño 2021-2022", con el fin de prevenir la comisión de hechos delictivos como hurtos, robos con violencia o intimidación, fraudes o robos con fuerza. Durante el dispositivo se incrementaran los contactos con los principales representantes del sector comercio de la ciudad, a fin de difundir y dar a conocer los principales consejos preventivos de seguridad y captar la información necesaria para optimizar al máximo la fase operativa y atender con ella las necesidades reales del sector.

Dentro de estos contactos, se ha celebrado en la comisaría de Castellón, una reunión presidida por la Subdelegada del Gobierno en la provincia, durante la cual los principales representantes de los sectores del comercio y seguridad privada, se reúnen para hacer unas fiestas muy seguras tanto para las empresas, como para los clientes, su finalidad es afianzar la comunicación y la colaboración ciudadana, recoger sus inquietudes y aportaciones en materia de seguridad, y difundir consejos preventivos.

El dispositivo operativo que contempla el Plan, fue activado el 11 de diciembre y se mantendrá activo hasta el próximo nueve de enero, y durante esta fase operativa incidirá de forma directa en todas las vías de mayor actividad comercial, mercadillos tradicionales, y zonas de ocio y diversión.

Los agentes destinados en Seguridad Ciudadana, personal uniformado, y operadores de la Sala 091 serán los principales encargados de los servicios operativos de prevención en lugares de mayor riesgo para comerciantes y viandantes, y potenciarán la presencia policial en zonas de afluencia de personas como estaciones de transporte público, destacando la misión de los agentes motorizados que harán más hincapié en la zona centro de la ciudad, dado su difícil acceso en vehículo durante las fechas previas a las fiestas.

Además trabajaran sobre el terreno los agentes de Policía Judicial, cuya actividad se desarrolla “de paisano”, vigilarán de cerca las compras, especialmente para detectar la presencia de personas que se dedican a cometer hurtos, tanto en establecimientos como al descuido sobre los clientes.

Entre los consejos más valiosos para estas fiestas, se recuerdan algunos “consejos de seguridad para todos”, que han sido de ayuda en años anteriores, entre los que destacan:

Uno de los principales es mantener a los más pequeños siempre vigilados para evitar que desaparezcan. Dos medidas sencillas que se deben adoptar:

1. Anote el número de móvil del padre o de la madre en el brazo del niño o póngale un colgante sus datos de identidad y teléfono.

2. Enseñe a sus hijos a conocer su propio nombre, apellido, domicilio y teléfono.

Hay que tener en cuenta que durante estos días las zonas comerciales y de ocio reúnen a gran número de personas y son un entorno perfecto para la actuación de carteristas, timadores, descuideros y otros delincuentes. Recuerde estas pautas:

1. Nunca saque dinero de su banco a requerimiento de desconocidos, aunque le ofrezcan, aparentemente, un gran negocio.

2. Entre los timos más conocidos y habituales se encuentra el timo del "tocomocho" hace creer a la víctima que puede beneficiarse del cobro de una participación premiada de la lotería o el "timo de la estampita", que consiste en hacer pasar recortes de periódico por billetes de curso legal.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

3. Compruebe que los cargos recibidos se corresponde, con los realizados y conserve todos los justificantes y resguardos hasta que reciba y verifique su compra.

4. No abandone las copias de los resguardos de compra en las proximidades de los Terminales de Punto de Venta, pues contienen información sobre las tarjetas que puede ser utilizada tanto en Internet como fuera de la red.

Internet se ha convertido también en una de las vías para comprar regalos, enviar felicitaciones navideñas y publicitar productos. Tenga presente estos consejos:

Si compra lotería a través de Internet debe tener el mismo cuidado que para cualquier otra compra online, cerciórese de que se trata de una web segura

El periodo navideño suele ser aprovechado para visitar a familiares o realizar unas pequeñas vacaciones. Si sale de casa no olvide cerrar con llave la puerta de su vivienda y no sólo con el “resbalón”, así es muy fácil acceder a su interior No deje señales visibles de que su casa está desocupada, no baje totalmente las persianas e instale programadores que enciendan y apaguen alguna luz, radio o televisión. No divulgue su ausencia.

Identifique claramente sus pertenencias antes de embarcar y no facture a su nombre equipajes de personas desconocidas.

No deje sus maletas y pertenencias sin vigilancia en ningún momento.

Evite viajar con elevadas sumas de dinero en su bolso o maleta