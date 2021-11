Ya están caducados los tapones que sellan el almacén de gas Castor, ubicado en Vinaròs

En una respuesta parlamentaria al senador de Compromís, Carles Mulet, el Gobierno admite la caducidad de los tapones mecánicos ubicados en los pozos de la plataforma Castor.

Para la coalición queda totalmente claro en la respuesta que “los 13 pozos del almacenamiento se encuentran sellados de manera temporal, no permanente, mediante el emplazamiento de dos tapones meca?nicos a diferentes profundidades. No obstante, al no tratarse en su di?a de un abandono definitivo sino de una solucio?n temporal, se instalaron unos tapones cuya vida u?til esta? pro?xima a completarse (se estima entre dos y cuatro an?os y se instalaron en abril de 2016)”.

Asimismo, señala como solución permanente al problema generado por Castor y la inyección de gas en un proyecto mal diseñado y ejecutado la necesidad de acordar su desmantelamiento. “Dicho desmantelamiento debe efectuarse necesariamente por fases, siendo la primera de ellas, el sellado y abandono definitivo de los pozos del almacenamiento”.

“En una respuesta anterior el mismo Gobierno nos admite que ENAGAS, sociedad encargada de la administración ha gestionado y realizado todas aquellas actuaciones tendentes a la gestión de la instalación que ha de ser desmantelada. Ahora nos señala que todo se mantendrá así hasta el desmantelamiento de las mismas”, remarca Mulet. Para el senador, que el Gobierno señale que se realiza una vigilancia continua del almacenamiento o una rutina de monitoreo de los parámetros del almacén “nos genera la misma credibilidad y rigor que sus estudios económicos, proyectos y de viabilidad generados entorno a un proyecto que era estratégico y seguro y que hoy es totalmente prescindible y que ha demostrado que generó sismicidad inducida a toda la comarca por su mal planteamiento de partida”.

Para Mulet el actual Gobierno “es cómplice” de una “temeridad” como la que supone mantener tapones que han superado su fecha de caducidad. “Parece como si no hubiesen leído los riesgos asociados a un accidente en la planta o la ministra Ribera no hubiera aprendido de las lecciones de la vergonzosa tramitación de este proyecto a la carta de empresas que tienen en su ADN hacer negocio del dinero público, sin miramientos y sin ruborizarse para nada”, añade.

Finalmente, Mulet ha pedido que los PGE de 2022 incluyan una partida para el desmantelamiento de la planta. “Es una temeridad mantener así una planta en alta mar que nada bueno puede traer a la comarca y sus sectores productivos”, por lo que ha reclamado el urgente desmantelamiento de toda esa chatarra frente a las costas del Maestrat y de les Terres de l‘Ebre.