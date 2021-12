El desafortunado amigo invisible en Vinaròs lleva al PP a reprobar al alcalde y a un concejal

El portavoz municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Vinaròs, Juan Amat, ha comparecido hoy en rueda de prensa para anunciar que se ha presentado la petición de un pleno extraordinario para votar “la reprobación del Alcalde y del concejal de Urbanismo por los hechos conocidos en los últimos días porque conforme se van sabiendo más cosas se hace evidente la connivencia del concejal de Urbanismo con el Alcalde”.

Amat ha recordado que “ahora sabemos por la Sra. Fibla que el Alcalde fue informado previamente de la rueda de prensa de su teniente de Alcalde en la que explicó los hechos sucedidos en dependencias municipales y que la respuesta de éste fue amenazarla con echarla del gobierno si la hacía”.

Para los populares “este hecho coloca al Alcalde en entredicho y demuestra que si no ha cesado ya al concejal de Urbanismo es porque él es tan responsable en lo sucedido como Chaler. Queda claro que Alsina no sólo fue partícipe, puesto que se reía mientras sucedían los escabrosos hechos, sino que ahora sabemos que 48 horas después, amenazó a la concejala de Som Vinaròs con echarla del gobierno si se atrevía a hacerlo público”.

Amat explicaba que “amenazar a la víctima del desprecio con echarla desacredita aún más a Alsina y por ese motivo desde el Partido Popular hemos presentado ya una moción de reprobación tanto del Sr. Chaler como del Alcalde que intentó ocultar los hechos amenazando a la víctima de los desprecios”.

El portavoz popular ha dejado claro que “si Alsina quiere seguir cobrando el sueldo de Alcalde tendrá que empezar a actuar como tal, y ahora ya no debería explicar lo que hizo el Sr. Chaler, sino lo que hizo él. Es vergonzoso que el Alcalde haya tardado casi una semana para decir que él no decide nada. Alsina falta al respeto de los vinarocenses cuando una cuestión tan relevante como si cesa o no al concejal de Urbanismo no lo decide el Alcalde, sino que lo hace la ejecutiva del PSPV-PSOE a la que no ha votado nadie. Los socialistas pueden decidir lo que afecte a su partido pero no a la gobernanza de Vinaròs”.

Amat ha remarcado que “en cualquier municipio con un Alcalde minimamente consistente las decisiones sobre su equipo de gobierno las adopta el Alcalde, salvo en Vinaròs, donde ahora sabemos que hasta la conformación de su gobierno la deciden por él”.

Finalizaba el portavoz de los populares afirmando que “es escandaloso que después de haber reconocido que en los integrantes del gobierno municipal prima la desconfianza, las faltas de respeto y que incluso se ocultan la información referida a los temas transcedentes de la ciudad, todos ellos manifiesten su intención de seguir gobernando juntos, única y exclusivamente por conservar el sueldo”.