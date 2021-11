El ayuntamiento de Benicarló le exige a la Conselleria que asuma la gestión de la residencia

El Ayuntamiento de Benicarló y el Ayuntamiento de la Vall d'Uixó exigen a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que asuma la gestión de los centros asistenciales de los dos municipios, en cumplimiento de la Ley 3/2019, de 19 de febrero, de Servicios Sociales Inclusivos que establece la gestión de las residencias como competencia autonómica.

La alcaldesa de la Vall d'Uixó, Tania Baños, y la alcaldesa de Benicarló, Xaro Miralles, han mantenido una reunión para establecer una estrategia común «para que la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas atienda sus competencias y firme un compromiso que concrete los pasos y fechas a seguir». También piden «la creación de una comisión bilateral entre la Generalitat Valenciana y cada Ayuntamiento para poder materializar esta hoja de ruta».

El Ayuntamiento de la Vall d'Uixó ya ha firmado el contrato programa con la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas y el de Benicarló lo firmará en breve. Este es el documento a través del cual la administración autonómica financia la contratación de los equipos base de los servicios sociales y de los centros asistenciales.

En este documento se fijan unas cantidades económicas que no son suficientes para cubrir los gastos que generan estas residencias a los ayuntamientos, cuando son una competencia impropia, como recoge la ley. Así, Baños y Miralles reclaman a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que «se nos trate atendiendo a nuestra particularidad, porque el contrato programa es un modelo común para todos los ayuntamientos pero no tiene en cuenta que no todos somos iguales». Por eso, piden «empezar ya con las mesas de trabajo para esta transición, porque los trámites no son sencillos y no se puede demorar más este proceso».

En el caso de la Vall d'Uixó, porque gestiona directamente la residencia de mayores Hogar Sagrada Familia, asumiendo una inversión importante que ha aumentado considerablemente con la Covid-19; y en el caso de Benicarló, porque gestiona 3 residencias y 2 centros de día mediante un organismo autónomo con más de 300 personas a su cargo, entre usuarios y trabajadores.