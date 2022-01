Alcossebre reclama poder instalar alumbrado solar en Capicorb

El Ayuntamiento de Alcalà-Alcossebre ha presentado una alegación al informe emitido por el Servicio de Infraestructura Verde y Paisaje de la Conselleria de Política Territorial de la Generalitat Valenciana negativo a la instalación de alumbrado público en el camino L’Atall, entre el campamento Jaume I y la ermita de Sant Antoni de Capicorb. En dicha alegación, aprobada por la Junta de Gobierno local, los Servicios Técnicos municipales exponen que al no considerar viable la instalación de 42 farolas de las 67 previstas y proponer que se eliminen diversos tramos se está impidiendo el desarrollo del proyecto. Lo que se propone desde el organismo autonómico, en aplicación del PATIVEL, es la instalación de farolas por tramos, autorizando únicamente en el tramo urbano entre el camino L'Estany y la desembocadura de la rambla de Estopet, en el tramo sur de la desembocadura de la rambla de Estopet hasta el camino Manyetes y desde el camino Galarsa hasta el complejo Capicorb, lo que supondría pasar de las 67 contempladas a 25 farolas.

En la alegación también se insiste en que el proyecto presentado por el Ayuntamiento cuenta con todos los criterios paisajísticos exigidos, en cuanto a número de farolas, tipología, distancia, altura, etc. De hecho, se incluye un estudio lumínico que descarta cualquier tipo de contaminación lumínica.

“Nuestros vecinos y vecinas no pueden entender cómo se puede negar la instalación de alumbrado solar y proponer que se haga un tramo sí, un tramo no ya que esto no soluciona la problemática de falta de iluminación ni evita el peligro que esto supone”, ha destacado el alcalde Francisco Juan. Juan ha destacado que "esta actuación preserva los valores paisajísticos de la zona, no es necesario realizar obra civil para ejecutarla y se apuesta por un alumbrado sostenible, con tecnología LED". El Ayuntamiento de Alcalà-Alcossebre contempla la partida presupuestaria necesaria para acometer la actuación desde hace dos años.