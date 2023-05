El Gal Maestrat Plana Alta convoca el II Concurso de Fotografía para promocionar el entorno rural

El Grupo de Acción Local Maestrat Plana Alta ha convocado el II Concurso de Fotografía con el objetivo de poner en valor y potenciar los atractivos que ofrecen los 24 municipios que integran esta agrupación de pueblos del territorio rural de Castellón.

El lema de este segundo concurso es ‘El millor del meu poble’ y está abierto a todas las personas mayores de edad interesadas, ya que no hace falta que sean residentes en las poblaciones que integran esta agrupación.

Domingo Giner, presidente del GAL Maestrat Plana Alta, ha explicado que “el objetivo de este concurso es mostrar lo mejor que tiene nuestra tierra, que es muchísimo. Queremos visibilizar lo mejor de nuestros pueblos, lo que los hace únicos, lo que más te gusta de ellos, como costumbres, gastronomía, lugares, personas, tradiciones ... Es una forma diferente de promocionar todo aquello que hace del territorio rural un lugar privilegiado que hay que potenciar”.

El presidente del GAL Maestrat Plana Alta anima a todos y todas “a recopilar las imágenes más bonitas que visibilicen la realidad de nuestros pueblos, especialmente ahora, de cara al verano, cuando están más poblados y vivos que nunca. Queremos transmitir ilusión por el futuro, autenticidad en la forma de vivir de nuestros pueblos, su belleza paisajística y, todo ello, desde los más diversos puntos de vista de acuerdo con la creatividad del autor o la autora”.

El primer premio de este concurso está dotado con 500€, el segundo premio está dotado con 200€ y el tercero con 100€.

Para participar hay que seguir el perfil @galmaestratplanaalta en #Instagram, lo segundo es compartir tu imagen en tu perfil con el hashtag #elmillordelmeupoble etiquetando al GAL. Hay que indicar el título de la imagen y el pueblo donde se ha tomado la foto, que tiene que ser en alguno de los 24 municipios integrados en el GALMaestrat Plana Alta.

A continuación, hay que compartir el post en tus stories etiquetando al GAL y luego enviar la imagen a info@galmaestratplanalta.com. El plazo para participar está abierto hasta el próximo 23 de junio. Se pueden consultar las bases completas en www.galmaestratplanalta.com/.../04/BASES-II-_CAS.pdf

Así, las fotografías que presenten a este concurso pueden ser de paisajes bonitos, escenas costumbristas del día a día en el pueblo, imágenes curiosas o atractivas, en los que el elemento protagonista sea el territorio rural de los municipios que engloba el GAL Maestrat Plana Alta.

El ámbito territorial de las fotografías queda pues acotado a los 24 municipios pertenecientes al GAL Maestrat-Plana Alta. Además, las fotografías deberán ser originales, inéditas y no haber sido premiadas en otros concursos fotográficos ni estar pendientes de resolución en ningún otro. No se aceptarán fotomontajes, aunque sí que está permitida la edición digital con correcciones de color, luminosidad, etc. En caso de dudas, el jurado podrá solicitar al autor el archivo original para su comprobación.

Podrán participar personas mayores de 18 años y residentes en España, con la excepción de los miembros del jurado y sus familiares directos. Cada participante podrá concursar con un máximo de tres obras, siendo estas originales.

Los participantes se responsabilizan totalmente de ser los únicos autores, de que no existan derechos a terceros, así como de toda reclamación por derechos de imagen sobre las obras presentadas al concurso. Además, las obras participantes podrán ser utilizadas para la realización de comunicaciones del Grupo de Acción Local Leader.





Las fotos se publicarán con el hashtag #elmillordelmeupoble

Las fotos se compartirán en Instagram etiquetando al Grupo de Acción Local (@galmaestratplanaalta) y con el hashtag #elmillordelmeupoble, poniéndole título a la imagen e indicando el municipio en el que se ha tomado la fotografía. El autor o autora lo compartirá con un post y con una storie en su perfil etiquetando al GAL. De ese modo, el GAL podrá compartir las imágenes en su storie.

El plazo para presentar las obras estará abierto ya y hasta el desde hoy y hasta las 24:00 horas del viernes 23 de junio. No se admitirán obras presentadas con posterioridad a esta fecha.

Se concederá un primer premio dotado de 500 euros, un segundo premio de 200 euros y un tercer premio de 100 euros. La fecha en la que se hará efectivo el premio será concretada por la organización.





Se valorarán originalidad, calidad y adecuación al tema del concurso

La elección de las obras premiadas se hará por valoración de los miembros de un jurado que se constituirá a tal efecto: éste seleccionará un máximo de 30 obras finalistas, de las cuales elegirá las fotos premiadas. Con las fotos finalistas, el GAL podrá hacer una exposición o difusión de las mismas a través de sus canales de Redes Sociales, así como con el resto de las obras participantes. El jurado estará formado por miembros de la Junta Directiva del Grupo de Acción Local y de una representación de artistas del territorio.

Los criterios de valoración del jurado serán tres: originalidad de las fotografías; calidad artística y técnica de las fotografías; y adecuación al tema de la categoría





Un Grupo de Acción Local con 24 municipios y 17 entidades

El Grupo de Acción Local Maestrat Plana Leader 1420 se creó en junio de 2016 con el objetivo de formar parte de los GAL LEADER 2014 – 2020 seleccionados por la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.

Forman parte de él 24 municipios representados por sus ayuntamientos (Benlloc, Cabanes, Càlig, Canet lo Roig, Cervera del Maestre, Les Coves de Vinromà, La Jana, La Pobla de Benifassà, La Pobla Tornesa, Rossell, La Salzadella, San Rafael del Río, Sant Jordi, Sant Mateu, Santa Magdalena de Pulpis, La Serratella, Sierra Engarcerán, Tírig, La Torre d'en Doménec, Traiguera, Vall d'Alba, Vilafamés, Vilanova d'Alcolea y Xert); y otras 17 entidades: La Unió de Llauradors i Ramaders, Asociación Cultural y Deportiva El Faristol, Cooperativa Agrícola Sant Marc de Xert COOP.V., Associació Vitivinícola de Castelló IGP, Asociación Flors i Plantes de la Comunitat Valenciana, AMARA, Asociación de Amas de Casa de Sant Jordi, Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, Federación Agroalimentaria de la Comunitat Valenciana, Associació Comissió de Festes de La Serratella, Associació de Propietaris Forestals, Ashotur, la Associació d´empresaris i comerciants l´Arc Romà de Cabanes-La Ribera) y Connecta Natura.