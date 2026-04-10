Desarticulan una red criminal que estafaba a bancos con identidades y empresas falsas

El Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Vinaròs, en el marco de la operación denominada “Creta vin”, ha desarticulado una organización criminal especializada en la comisión de estafas bancarias en diversas provincias. La red actuaba principalmente en Castellón, Valencia, Alicante, Albacete, Tarragona y Barcelona.

La investigación se inició el pasado mes de marzo, a raíz de una denuncia interpuesta por irregularidades detectadas en una entidad bancaria. Tras meses de complejas pesquisas, los agentes han logrado definir la estructura y la composición del grupo, formado por nueve personas (siete hombres y dos mujeres) con edades comprendidas entre los 25 y los 65 años.

Un modus operandi basado en la falsedad

El grupo criminal utilizaba un método basado en la falsedad documental para defraudar al sistema financiero. Su estrategia consistía en captar a personas a las que proporcionaban documentos de identidad extranjeros falsos y nóminas alteradas.

Para dar una mayor apariencia de legalidad a los contratos de trabajo que presentaban, los miembros de la banda llegaron incluso a constituir empresas ficticias. Con esta documentación, los colaboradores abrían cuentas bancarias con tarjetas de crédito asociadas con un límite de 3.000 euros y de las que obtenían otros 3.000 euros de beneficio. Por cada cuenta abierta, estos recibían un pago de entre 100 y 200 euros.

Una vez obtenida la tarjeta, el cabecilla de la organización la recuperaba y extraía el crédito total en menos de un mes. Para no ser detectados, las disposiciones de efectivo, de entre 100 y 500 euros, se realizaban de forma concentrada en salones recreativos de Vinaroz y Benicarló.

484 operaciones fraudulentas

En total, los presuntos autores abrieron 58 cuentas bancarias y llevaron a cabo un total de 484 operaciones fraudulentas. La identificación de los implicados ha supuesto un gran reto para los investigadores, ya que los autores utilizaban múltiples identidades de diferentes países.

Gracias a las labores de vigilancia y seguimiento, la Guardia Civil ha obtenido pruebas evidentes de la estructura del grupo criminal. La operación se ha saldado con la detención de cuatro personas y la investigación e identificación de otras cinco, una de las cuales se encuentra actualmente cumpliendo condena en Rumanía.

A todos ellos se les atribuyen los presuntos delitos de estafa, falsedad documental y organización criminal. Las diligencias han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Vinaròs.