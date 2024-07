La Diputació reforça la vigilància i tractament de focus de mosquits

Des del servei provincial s'han reforçat els equips d'actuació "per a donar una resposta ràpida i eficaç davant la possible eclosió de larves de mosquit en les zones naturals, fent especial èmfasi en les zones inundables de marjaleria del litoral castellonenc". Així ho ha indicat el diputat de Medi Natural, José María Andrés, qui ha informat a més que, en les primeres inspeccions realitzades 24 hores després de la finalització de les precipitacions, no s'han observat grans embassades en les zones de marjaleria accessibles, a pesar que en alguns municipis litorals del sud de la província s'han arribat a registrar acumulats superiors a 50 l/m². "No obstant això, en les acumulacions d'aigua detectades, s'han iniciat els tractaments larvicides davant la detecció dels primers estats larvaris de mosquit de marjal", ha comunicat el diputat provincial.

Cal destacar la importància de donar una resposta ràpida i contundent davant estos fenòmens meteorològics, "atés que l'aplicació d'estos tractaments amb la major celeritat possible aconseguix una alta efectivitat en la reducció de les poblacions larvàries de mosquits en els primers estats del cicle vital", ha expressat José María Andrés. Per a aconseguir eixa efectivitat, es fa ús d'un larvicida biològic que únicament afecta a larves de mosquit i mosca negra, innocu per a la resta de fauna i flora d'estos entorns naturals.

A més dels tractaments ja realitzats després de les pluges del dilluns, durant els pròxims dies i setmanes es continuaran intensificant els treballs de vigilància i tractament per a reduir al màxim possible l'afecció d'estos dípters a la població. A més, des del Servei de Control de Mosquits de la Diputació de Castelló, es durà a terme en les pròximes setmanes la inspecció de les zones urbanes dels municipis litorals i prelitorals per a notificar als ajuntaments la situació de la presència de mosquits en estos ambients i assessorar actuacions enfront d'estos.

Al mateix temps, des de la institució provincial es recorda a la ciutadania evitar qualsevol acumulació d'aigua que puguen tindre en les seues propietats privades i que puga generar un focus de cria, sobretot per a reduir la incidència del mosquit tigre, més establit en les zones urbanes i que pot ocasionar molèsties. "Els ciutadans també juguen un important paper en la prevenció de nous focus de mosquits i per això és més que necessària la seua col·laboració", ha incidit el diputat de Medi Natural, qui ha conclòs reafirmant que "en la lluita contra els mosquits hem d'anar tots de la mà, en la mateixa direcció, els ciutadans i les administracions".