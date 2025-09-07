Visita un lujoso hotel en Corea del Norte y, de repente, se da cuenta de que el resort y la ciudad es calcada a Benidorm: "Una delegación..."

un resort en medio del hermetismo

El complejo turístico Wonsa Kalma, levantado sobre antiguos campos de misiles, fue inaugurado el pasado 1 de julio, como una de las grandes obras del régimen de Kim Jong-un, una obra que el dictador ha calificado como "uno de los mayores éxitos de este año.

Se dice que la idea del proyecto se inspiró en la ciudad turística de Benidorm, a donde una delegación norcoreana fue enviada en 2017 en una misión de investigación.

La infraestructura cuenta con capacidad para albergar hasta 20.000 visitantes e incluye piscinas, parques acuáticos, bares y centros de entretenimiento. Todo, bajo la propaganda oficial, un estándar de "clase mundial".

La turista Rusa Anastasia Samsonova, fue una de las primeras turistas en estrenar el gran complejo hotelero. En una entrevista con BBC Mundo relató que durante su estancia se encontró un entorno donde "todo era nuevo e impecable". Lo que más la sorprendió, sin embargo, no fueron ni las playas de arena blanca ni las butacas recién estrenadas, sino la oferta de souvenirs: misiles en miniaturas que costaban nada más y nada menos que 40$.

turismo selectivo y más tarde suspendido

A comienzos del año, Corea del Norte abrió brevemente la entrada de turistas de Australia, Francia y Alemania, en un intento de proyectar la apertura internacional tras su cierre en la pandemia como medida de prevención de la propagación del virus. La decisión fue interpretada como un gesto calculado para mostrar al mundo la nueva joya turística del país.

Pero la experiencia duró poco. Semanas después esas llegadas quedaron totalmente suspendidas, y a hasta hoy solo se permite el ingreso de ciudadanos rusos organizados en grupos cerrados -de 14 personas- a través de agencias acreditadas por el país.

Los analistas coinciden en que la decisión no fue casual. El líder norcoreano mantiene a día de hoy una relación de convivencia con Moscú reforzada en los últimos meses. Apostar por los turistas rusos les permite garantizar un flujo constante de visitantes sin exponerse a miradas demasiado críticas.

Al cerrar la puerta a los viajeros occidentales, se evitan comparaciones incómodas entre la vida norcoreana y la de países más abiertos, un contraste que podría dañar la imagen construida en torno al resort.

Jon Chol Jin/AP Zona turística del nuevo complejo Wonsan Kalma

restricciones para los visitantes y vacaciones a precio de lujo

Pasar una semana en el resort no es barato. Una semana en el resort cuesta alrededor de 1800$, lo que en muchos caso, equivale a un 60% más que el salario promedio mensual en Rusia.

Los turistas solo pueden acceder en grupos de 14 personas, organizados por agencias como Vostok Intur, una forma de turismo diseñada para ser controlado y donde la libertad del viajero esta limitada.

Las normas también marcaron la experiencia de la turista rusa, ya que más llegar, recibieron instrucciones claras: no hablar con lugareños para no asustarlos, no fotografiar edificios en construcción y no vestir con ropa considerada "reveladora". “Cuando caminamos por la calle, ellos (los norcoreanos) nos miraron con gran sorpresa porque el país ha estado cerrado durante mucho tiempo”, recuerda Anastasia en su entrevista en su entrevista para BBC Mundo.

la otra cara del resort

Mientras el gobierno exhibe el complejo como símbolo de modernidad, organizaciones internacionales han denunciado un presunto maltrato a los trabajadores de la construcción, incluidas jornadas forzadas y desplazamientos de comunidades.

El Wonsan Kalma Resort se presenta como un escaparate turístico de lujo, pero en la práctica sigue siendo un destino marcado por la propaganda y el férreo control del régimen.