Ximo Puig: El inicio de la reversión de la sanidad de Dénia arrecanará esta semana "con o sin acuerdo con Mari

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha avanzado que a lo largo de esta semana se va a firmar el inicio del proceso de reversión del departamento de salud de Dénia con o sin acuerdo con la concesionaria, Marina Salud, que conforman la aseguradora DKV (65% del accionariado) y Ribera Salud (35%).

En una entrevista concedida a Europa Press, el 'president del Consell' ha indicado que están ya "en las últimas horas de esa toma de decisión" y esta semana arrancará el proceso y "si no hay acuerdo, será sin acuerdo". "O hay una voluntad de acuerdo por parte de las empresas o iniciaremos la reversión y la iniciaremos por razones objetivas", ha incidido.

Preguntado sobre si la falta de acuerdo podría elevar el coste de la operación, ha indicado que no ya que sus estudios "no hablan de unas cifras elevadas porque hay que tener en cuenta que también están pendiente las liquidaciones" y no parece que vaya a haber acuerdo en torno a ellas. "Por tanto, se quiera o no se quiera, este no va a ser un proceso fácil", ha dicho.

"Nosotros iniciamos ya la reversión para decir con total claridad que va a haber reversión, pero si en el transcurso de ese tiempo hay voluntad de llegar a un acuerdo, nosotros siempre estamos a favor del acuerdo", ha puntualizado el dirigente socialista, que ha insistido en que él siempre estará a favor de un acuerdo "antes que de acabar en los juzgados, siempre". "Es mejor un acuerdo no del todo satisfactorio que llegar a los tribunales" tanto en la vida como en la administración, ha agregado.

Puig ha rehusado hablar de cifras concretas en un momento como este por una cuestión de defensa del interés general y ha resaltado que la Generalitat ha querido en todo momento "salvaguardar el interés general y no pagar aquello que podría haber solucionado el problema desde el acuerdo" pero que no era "razonable en términos económicos".

La Marina "exige una mejora del servicio"

El 'president' ha incidido en que La Marina exige "una respuesta, una mejora del servicio público de salud" ya que la concesión, "a entender de la mayoría social local, no está funcionando adecuadamente" y es responsabilidad de la Generalitat actuar.

"Tenemos el mejor servicio público de salud, es un modelo que hay que preservar", ha destacado, al tiempo que ha indicado respecto a la cooperación público-privada en sanidad que hay que "plantearla en otros términos y, desde luego, no en términos que se asemejen a la privatización".