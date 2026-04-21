Xàbia recupera el "bou encaixonat" para las fiestas del Nazareno con garantías de bienestar animal

Las fiestas en honor a Jesús Nazareno de Xàbia regresan este año con un programa renovado que busca concentrar la intensidad de la celebración y recuperan una de sus tradiciones: el 'bou encaixonat'. La concejala de Fiestas, Mavi Pérez, ha explicado en una entrevista en COPE Dénia Marina Alta las claves de una edición que combina devoción, actos populares y solidaridad, asegurando que la vuelta de los festejos taurinos se hace con estricto cumplimiento de la normativa de bienestar animal.

Un programa más intenso y sin pausas

Una de las principales novedades es la reestructuración del calendario festivo. Según ha detallado Mavi Pérez, se pidió a las comisiones de fiestas "optimizar un poco los recursos" para ofrecer unas "fiestas intensas y no tan extensas". El resultado es un programa sin días libres, que arrancará el 26 de abril y finalizará el 4 de mayo, con actividades programadas "desde por la mañana hasta por la noche" para evitar jornadas sin actos.

Vicente Bolufer Mavi Pérez, concejal de Fiestas en el Ayuntamiento de Xàbia

El regreso del 'bou encaixonat'

La decisión de recuperar el 'bou encaixonat' ha sido de las propias comisiones, que son las que diseñan sus programaciones. Pérez ha querido aclarar que no se trata de una modalidad de 'bou al carrer', sino de un "medio de transporte" del animal. Ante el posible debate con sectores animalistas, la concejala ha querido mandar un mensaje de tranquilidad.

El animal no ha de sufrir, soy la primera que lo defiende" Mavi Pérez Concejal de Fiestas en el Ayuntamiento de Xàbia

Pérez ha sido contundente al respecto: "El animal no ha de sufrir, soy la primera que lo defiende". Ha asegurado que todo el procedimiento "está dentro de la normativa" y que, si no fuera así, "no se haría". La concejala ha explicado que el método actual es muy diferente al de antes, cuando el animal podía pasar mucho tiempo encerrado.

Ahora, el toro se traslada "del corral al cajón" y un camión exclusivo lo transporta de forma individual. "El 'bou encaixonat' no es lo que se piensa", ha insistido Pérez, diferenciando esta práctica del 'bou embolat', que de momento no se celebra en Xàbia desde el 2016. Entonces era alcalde el socialista José Chulvi. Decidió prohibir el "bou embolat" y el "encaixonat". Ese veto también lo han adoptado otros pueblos de la Marina Alta, como Benissa, Calp, Pedreguer, el Poble nou de Benitatxell, Ondara, Gata o El Verger. Consideran que en estas modalidades de fuego y claustrofobia de los "bous al carrer" se inflige a los animales un sufrimiento innecesario y maltrato animal.

Tradición, devoción y solidaridad

Más allá de los actos taurinos, las fiestas en honor a Jesús Nazareno, alcalde perpetuo de Xàbia, destacan por la gran devoción que congrega. Además, el programa incluye una importante vertiente solidaria. Habrá un concierto benéfico a cargo del Centre Artístic Musical y la Jove Banda de Xàbia, cuya recaudación se destinará a Cáritas. También actuará el grupo "Valentes i positives" en un evento a beneficio de la asociación de cáncer de mama.

La concejala Mavi Pérez espera una alta participación si el tiempo acompaña y anima a vecinos y visitantes a disfrutar de todos los actos. En especial, ha invitado a visitar las tradicionales 'cruces de mayo', monumentos florales que llenan las calles de "un perfume a flor, a primavera, a tiempo de hermandad". El día grande será el 3 de mayo, con la procesión de subida del Nazareno, la mascletà y un castillo de fuegos artificiales como colofón.