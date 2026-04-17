UNED Dénia cambia libros por kilos de solidaridad en su nueva campaña de abril

La UNED Dénia ha puesto en marcha una nueva edición de su campaña solidaria “1 libro x 1 kilo”, una iniciativa que combina lectura y solidaridad durante el mes de abril. El proyecto permite intercambiar libros por alimentos no perecederos o productos de higiene personal en tres sedes: Dénia, Xàbia y Benidorm. La campaña se organiza con motivo del Día Internacional del Libro y tiene como objetivo apoyar a diversas entidades sociales del territorio.

La directora de UNED Dénia, Raquel Martí, ha destacado el profundo sentido social de la iniciativa, afirmando que “convierte la cultura en ayuda directa”. Según Martí, la campaña no solo fomenta el amor por la lectura y el compromiso comunitario, sino que también ofrece un apoyo tangible a quienes más lo necesitan. “Cada libro intercambiado es una oportunidad de apoyo real para familias que lo necesitan”, ha señalado.

Cada libro intercambiado es una oportunidad de apoyo real para familias que lo necesitan" Raquel Martí Directora de la UNED Dénia

Fechas y puntos de recogida

La campaña se desarrollará en días y lugares específicos para cada localidad. En Dénia, la 14ª edición tendrá lugar el jueves, 23 de abril, de 9:30 a 18:00 horas en la entrada de la Casa de la Cultura. Las donaciones se destinarán a la Mesa Solidaria, con la colaboración de otras entidades sociales del municipio.

Por su parte, Benidorm celebrará su 13ª edición el viernes, 24 de abril, en la calle Tomás Ortuño, junto al Mercado Municipal, en horario de 10:00 a 16:00 horas. En este caso, la recaudación irá a la Asociación Benéfica de Ayuda en Emergencia Corazón Exprés.

En Xàbia, donde se celebra la 2ª edición, la jornada solidaria será el lunes, 20 de abril, de 10:00 a 16:00 horas en el Portal del Clot. Todo lo recogido se entregará a Cáritas Interparroquial Xàbia.

Cómo colaborar: trueque y voluntariado

La campaña ofrece dos formas principales de participación. La más directa es el trueque solidario, que consiste en aportar alimentos no perecederos o productos de higiene para recibir un libro a cambio. Esta acción permite a los ciudadanos contribuir directamente mientras se llevan una nueva lectura a casa.

Además de la donación, existe la posibilidad de participar como voluntario. Esta aportación es descrita como “esencial para el buen desarrollo de la jornada”. Las personas interesadas pueden colaborar durante el tiempo que tengan disponible. Para más información o para inscribirse, se puede contactar con la UNED en el teléfono 965 78 17 54 o en el correo electrónico cursos@denia.uned.es.