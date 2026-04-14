La tierra tiembla de nuevo en la Marina Alta con dos seísmos en 24 horas

Tras un periodo de calma, la actividad sísmica ha regresado a la Marina Alta, que se ha visto afectada en su vertiente norte por dos terremotos producidos en apenas 24 horas, según datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN).

El seísmo más intenso, en Oliva

El más notable y reciente de los temblores tuvo su epicentro al sureste del término municipal de Oliva, en la Safor, a las 21:43 horas de este lunes. El seísmo, situado a 8,0 kilómetros de profundidad, alcanzó una magnitud de 2,6º y se dejó sentir también en otras poblaciones del entorno.

Entre ellas se encuentra Pego, donde fue percibido con una intensidad de grado II-III. Esto significa que el temblor se sintió de forma débil, aunque apreciable, en el interior de algunos edificios, donde personas en reposo pudieron notar un ligero balanceo y los objetos colgados pudieron oscilar levemente, pero sin que se produjeran daños.

En otras localidades de la Safor, como l’Alqueria de la Comtessa, Miramar, Piles y Vilallonga, la intensidad fue menor, de grado II, lo que indica que el temblor fue mucho más débil.

Un primer temblor de menor magnitud

Previamente, durante la madrugada del domingo, a las 00:49 horas, tuvo lugar un primer movimiento sísmico en la Vall de Gallinera. Este seísmo, localizado a una profundidad de 15 kilómetros, registró una magnitud de 1,6 grados y su epicentro se situó al noreste del municipio.

A diferencia del posterior, este primer temblor no fue perceptible por la población. Sin embargo, su registro confirma la actividad sísmica que se registra de forma puntual en la Marina Alta y que fue especialmente intensa durante el pasado año.