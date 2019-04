La sala cuidArt del Hospital Marina Salud de Dénia acoge la exposición “Albino”, de Ana Palacios

​Hasta el próximo 15 de julio la sala cuidArt del Hospital de Dénia acoge la exposición de la fotoperiodista Ana Palacios, “Albino”. Un trabajo comisariado por la Directora del Proyecto Arte de Marina Salud, Alicia Ventura, que recoge una doble visión de los albinos en el continente africano.

Palacios deja constancia, por una parte, del día a día de una comunidad albina en Tanzania, a la vez que retrata el trabajo de un grupo de médicos españoles que periódicamente trabajan en la zona.

Ser albino en África es un estigma y, a las complicaciones médicas asociadas a esta condición genética, se unen las difíciles circunstancias económicas del contexto y la discriminación social que sufren los afectados.

A las faldas del Kilimanjaro se levanta Kabanga, la mayor comunidad albina de África, amparada por el gobierno tanzano y la ayuda internacional.

El objetivo es proteger a los albinos, ya que se ven obligados a huir de sus poblados por miedo a ser descuartizados por los traficantes de cuerpos.

Detrás del macabro estigma está la fascinación de los hechiceros africanos que elaboran pócimas de la “suerte” con sus cuerpos.

Además ser albino en África lleva también implícito acarrear con serios problemas dermatológicos, derivados de un exceso de exposición solar sin ningún tipo de protección.

De manera que el cáncer de piel es otro de los estigmas contra los que tienen que luchar los albinos en el continente negro.

Ana Palacios ha desarrollado este trabajo visual en dos momentos: una primera parte formada por escenas de la vida cotidiana en Kabanga y una segunda en la que refleja la labor que realizan los sanitarios españoles, entre ellos el Dr. Luis González, anestesista del Hospital de Dénia, a través de la ONG Africa Directo y en colaboración con el Hospital de Moshi.

Ana Palacios es una fotógrafa documental que ha centrado su trabajo en África. Colabora con las ONG’s Manos Unidas, Africa Directo y UNICEF. Su obra ha sido premiada, exhibida y publicada en todo el mundo (Al Jazeera, Stern, Der Spiegel, The Guardian, New Internationalist, Daily Mail, Terra Mater, 6 Mois, Days Japan, XL Semanal, Papel, El País, Tiempo, etc).