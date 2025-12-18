La residencia Santa Llúcia de Dénia se moderniza para mejorar la accesibilidad y el confort de los mayores

Los trabajos, que mejorarán la accesibilidad de las zonas , empezarán después de las fiestas navideñas y se centrarán en las plantas primera y segunda, donde se alojan los usuarios

El Ajuntament de Dénia ha adjudicado la reforma de los baños y duchas en la residencia Santa Llúcia, un edificio con más de 40 años de antigüedad. Los trabajos, que mejorarán la accesibilidad de las zonas, empezarán después de las fiestas navideñas y se centrarán en las plantas primera y segunda, donde se alojan los usuarios.

Así será la reforma

Según ha detallado la concejala de la residencia, Melani Ivars, la actuación en la primera planta, destinada a las personas asistidas, consistirá en la reforma integral de los baños. Estas instalaciones se componen de una zona de acceso con armariada, cuatro cabinas de inodoros, una ducha y dos áreas de lavabos. Además, se renovarán las dos duchas adaptadas existentes en este mismo piso.

En la segunda planta de la residencia, las obras se centrarán en los baños ubicados en la zona central. En este caso, se reformarán las dos cabinas de inodoros, la cabina de ducha y los dos lavabos de los que dispone el espacio.

Inversión y plazos de la obra

La Junta de Gobierno Local ha adjudicado la contratación de los trabajos a la empresa Grupo DP Alicante, S.L., con un plazo de ejecución previsto de tres meses. El coste de la actuación asciende a 83.504,52 euros, que serán financiados íntegramente a través de una subvención de la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda de la Generalitat Valenciana.

El servicio de transporte adaptado para los usuarios de la residencia y el centro de día Santa Llúcia comenzará a prestarse el 2 de enero

Por otra parte, la Junta de Gobierno también ha aprobado la adjudicación del servicio de transporte adaptado para los usuarios de la residencia y el centro de día Santa Llúcia. El contrato, con un presupuesto de 313.060 euros (IVA incluido), ha sido para la empresa Venturo SL por un periodo de dos años y comenzará a prestarse el 2 de enero.