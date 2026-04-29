El Raquel Payà  de Dénia entierra una 'olla del tiempo' para poner la primera piedra de su futuro centro

La comunidad educativa del CEE Raquel Payà de Dénia ha celebrado este miércoles el inicio de las obras de su nuevo centro con un acto simbólico y cargado de emoción. En lugar de la tradicional 'primera piedra', el colegio ha optado por enterrar una 'olla del tiempo', un recipiente que simboliza la esencia del centro y los cimientos sobre los que se construirá el futuro edificio, una demanda histórica que llega tras más de veinte años de espera.

Inma Celda Momento en que los alumnos del Raquel Payà de Dénia se disponían a enterrar "la olla del tiempo"

El director del centro, Miquel Ivars, ha explicado que la elección de la olla no es casual: "es algo que nos representa más, es un perol donde cocinamos cada día con mucho cariño e ilusión". Dentro de la olla, han depositado diversos objetos que representan los buenos fundamentos para el futuro espacio educativo, como un libro que recoge los sueños de la comunidad, una cinta de los proyectos Erasmus que han inspirado parte del diseño y una pelota sensorial.

Un centro 'ad hoc' y de última generación

El nuevo edificio ha sido concebido como un proyecto altamente participativo. El director ha destacado que "todas las personas involucradas", desde enfermeros y fisioterapeutas hasta las familias, han aportado su visión para que el espacio sea "lo más amable y funcional posible para nuestro alumnado". Esta colaboración ha sido clave para dar forma a un centro que, según el arquitecto Miguel Sanjuán, "se ha hecho ad hoc para las necesidades" del Raquel Payà.

Inma Celda Gran expectación por la puesta en marcha del nuevo CEE Raquel Payà de Dénia

Sanjuán ha detallado que el proyecto va más allá de los parámetros técnicos para ser "algo más". Entre las mejoras incluidas destaca una piscina terapéutica que no estaba en el programa inicial de la Conselleria, además de aulas agrupadas por niveles de dependencia y baños compartidos. Será un centro "de última generación" con sistemas constructivos y de eficiencia avanzados, diseñado para ser una referencia durante los próximos 20 o 30 años.

Dos décadas de espera y una disculpa

El alcalde de Dénia, Vicent Grimalt, ha comenzado su intervención con un contundente "ho hem aconseguit" (lo hemos conseguido), reflejando la emoción compartida por todos los presentes. Grimalt ha reconocido el largo y sufrido proceso: "ha sido muy emocionante para todos los que hemos estado en este proceso". Ha confesado, además, recibir constantemente mensajes de los alumnos preguntando "cuándo comienzan las obras".

Una vez más las administraciones hemos llegado tarde" Vicent Grimalt Alcalde de Dénia

En su discurso, el alcalde ha admitido que "una vez más las administraciones hemos llegado tarde" y no se ha dado "una respuesta rápida y eficaz". Por ello, ha considerado que la comunidad educativa merecía una "disculpa pública y colectiva de todas las administraciones implicadas por tantos años de olvido y regateos". Grimalt ha recordado que son "más de dos décadas de necesidades" que por fin serán atendidas.

La voz de la comunidad: dignidad e inclusión

Durante el acto, diferentes voces han expresado sus sueños para el nuevo centro. Se ha hablado de un lugar "donde la inclusión no fuese solo una palabra, sino una manera de vivir y de mirar al mundo", con espacios de calma y donde cada alumno tenga "su ritmo y su valor reconocido". También se ha reivindicado un patio con juegos adaptados, una cocina y aula de restauración en condiciones para la formación profesional y vestuarios que respeten la intimidad del alumnado.

El director, Miquel Ivars, también ha lanzado una reflexión crítica, afirmando que las personas que toman decisiones "continúan fallando". Ha señalado que "no es normal que los profesionales de la educación estemos movilizados y en una vaga indefinida" y ha defendido que, si la dignidad que se pregona fuera real, esta situación no ocurriría. "Si no cuidamos los elementos básicos como la educación, mal vamos como sociedad", ha sentenciado.