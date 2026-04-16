El PSOE denuncia el “abandono” del Consell a los proyectos sociosanitarios de Dénia

La diputada socialista en Les Corts, Silvia Gómez, junto a otros cargos públicos del PSPV-PSOE como el diputado José Chulvi, el alcalde de Dénia, Vicent Grimalt, la secretaria general local, Mª Josep Ripoll, y la concejala Melani Ivars, ha denunciado en Dénia la paralización de importantes proyectos sociosanitarios por parte del Consell. En su comparecencia, han criticado el abandono de las obras del CRIS y el CEEM para personas con enfermedad mental y el bloqueo de la segunda residencia de ancianos.

PSOE Dénia Visita de la diputada socialista en Les Corts, Silvia Gómez, a Dénia

Gómez ha calificado la situación como “una muestra del abandono y el ataque que están padeciendo las personas más vulnerables” en la Comunitat Valenciana desde que gobiernan el Partido Popular y Vox. Según la diputada, el ejecutivo autonómico tiene “la esencia total de la extrema derecha”, a la que “le importa bien poco lo que pueda pasar a las personas más vulnerables”.

Es una muestra del abandono y el ataque que están padeciendo las personas más vulnerables" Silvia Gómez Diputada socialista en Les Corts

Cifras de la parálisis

La diputada ha aportado cifras para sostener su denuncia, señalando que hay casi 15.000 personas en lista de espera para acceder a una plaza residencial en la Comunitat Valenciana, de las cuales 1.330 pertenecen a la Marina Alta. Además, ha recordado que casi 50.000 personas con enfermedad mental en la comunidad, 13.000 de ellas en Alicante, necesitan recursos como los proyectados en Dénia.

El PSOE de Dénia denuncia la parálisis del CRIS y el CEEM por parte de Conselleria

Críticas a la gestión y las prioridades

Por su parte, el diputado José Chulvi ha criticado las prioridades del Consell, denunciando que se gasten “entre diez y doce millones de euros en cambiar el color corporativo” de la Generalitat a un “azul Partido Popular” mientras se demoran pagos a asociaciones como Aprosdeco. Chulvi considera que existe una “intención clara” de degradar los servicios públicos para que los usuarios “se vayan a la privada”.

Impacto local en Dénia

La concejala de Bienestar Social, Melani Ivars, ha expuesto el impacto local de esta parálisis, con una lista de espera de dos años para recursos de salud mental en la Marina Alta, lo que obliga a las familias a desplazarse. Ivars ha lamentado que desde el Ayuntamiento no pueden dar respuestas a asociaciones como Amadem porque “la conselleria no nos contesta”.

Finalmente, el alcalde, Vicent Grimalt, ha repasado la cronología de los proyectos bloqueados. Ha recordado que el consistorio se reunió con la actual consellera en octubre de 2023 por la segunda residencia sin obtener respuesta, y que las obras del CRIS y el CEEM, iniciadas en 2023 en terrenos cedidos por el Ayuntamiento, se encuentran “totalmente paralizadas”.

Grimalt ha acusado al gobierno de PP y Vox de tener como únicas prioridades “el cambio de imagen o el desgaste de otros” y ha instado al Partido Popular de Dénia a posicionarse y actuar ante la Conselleria en defensa de los intereses de las familias afectadas.