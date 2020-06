La Policía Local de Ondara interpone 30 denuncias en la undécima semana del Estado de Alarma por el Covid-19

El jefe de la Policía Local de Ondara, Antonio Galiano, ha informado que en la undécima semana del Estado de Alarma, del 25 de mayo al 1 de junio, se han interpuesto 30 denuncias por diferentes motivos; principalmente, en Ondara se ha denunciado a personas que no llevaban mascarilla e incumplían la distancia de seguridad de dos metros; a otras que iban más de una persona a hacer la compra, y aquellas que no respetaban las medidas sanitarias relacionadas con las mascotas (animales sueltos, sin recoger excrementos, etc).

Además, durante la última semana, desde la Policía Local de Ondara se ha continuado con la campaña informativa en comercios y terrazas abiertos para que se cumplan las medidas de higiene y distanciamiento social, con el fin de evitar aglomeraciones, y también para explicar el uso de la mascarilla, y cuándo no es exigible.

El jefe de la Policía Local de Ondara ha explicado que esta semana ha mejorado bastante el cumplimiento en el ámbito de la restauración y las terrazas, en las que se han cumplido las medidas sanitarias. Por otro lado, ha recalcado que desde hoy 1 de junio, con la entrada en Fase 2, se flexibilizan las medidas y se permite el consumo en el interior de locales al 40% del aforo, y en el exterior al 50%.

En cuanto a las principales novedades con la entrada en Fase 2, cabe destacar que se flexibilizan las medidas, permitiendo la salida para pasear y hacer deporte en cualquier horario (menos en el horario de personas de más de 70 años, de 10 a 12 y de 19 a 20 horas); se permiten las reuniones en grupos de hasta 15 personas; y se puede circular por la provincia. También se abren ya las playas y piscinas (al 30% del aforo en este caso). Siempre respetando las medidas de distancia social e higiénicas necesarias.

Por otro lado, preguntado sobre la reapertura de parques y pumptrack, Antonio Galiano ha detallado que de momento no pueden abrir las instalaciones en Fase 2, y que será la Generalitat Valenciana, la autoridad competente en la materia, quien determine su apertura.