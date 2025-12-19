Ondara pone coto a las vallas publicitarias con una nueva ordenanza para proteger su imagen urbana

Según el alcalde de Ondara, José Ramiro, el objetivo es compatibilizar la actividad económica con la protección del paisaje y la seguridad

El Ayuntamiento de Ondara ha iniciado el procedimiento para modificar la ordenanza municipal que regula la instalación de vallas y soportes publicitarios, una normativa que fue aprobada originalmente en 2020. La propuesta, que será debatida en el pleno ordinario de este jueves, busca adaptar la regulación a la experiencia acumulada y a diversas resoluciones judiciales.

Según el alcalde de Ondara, José Ramiro, el objetivo es compatibilizar la actividad económica con la protección del paisaje y la seguridad. "Esta modificación es clave para evitar la proliferación de vallas incontroladas y garantizar una imagen cuidada del municipio", ha afirmado Ramiro. La nueva redacción pasará a denominarse “Ordenanza reguladora de vallas publicitarias”.

Nuevas reglas para la publicidad exterior

El texto incorpora criterios más claros sobre las zonas de emplazamiento permitidas, las dimensiones, la seguridad de las instalaciones y la responsabilidad de los titulares. Una de las novedades más destacadas es la obligación de disponer de seguros para cubrir posibles daños a terceros.

Entre los cambios principales se incluye la prohibición de publicidad en suelo no urbanizable, con la excepción de anuncios de actividades que operen legalmente en esa misma zona. Además, se establecen limitaciones estrictas en el casco urbano, donde solo se permitirá publicidad en obras, y una regulación específica para polígonos industriales y áreas de servicios, con límites de tamaño y número de carteles. También se ha reforzado el régimen sancionador para instalaciones sin licencia.

Participación ciudadana

Una vez reciba la aprobación inicial en el pleno, se abrirá un período de consulta pública de 20 días hábiles. Los ciudadanos y las entidades afectadas podrán presentar sus sugerencias a través del portal web municipal para contribuir a resolver los problemas identificados y plantear posibles alternativas a la regulación propuesta.