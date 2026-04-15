Una mujer de 86 años resulta herida tras salirse de la vía su coche en la AP-7 en Benissa

Un nuevo siniestro vial ha tenido lugar en la mañana de este miércoles en la comarca de la Marina Alta. Alrededor de las 11:00 horas, el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha recibido el aviso de que un coche se había salido de la AP-7 a su paso por el término municipal de Benissa.

El vehículo, que viajaba en sentido Dénia y València, hacia el norte, se ha salido de la autopista por causas que todavía se desconocen. Hasta el lugar de los hechos se ha movilizado una unidad de Soporte Vital Básico (SVB).

El equipo sanitario desplazado ha asistido a la única víctima de la que se tiene constancia, una mujer de 86 años, quien presentaba contusiones como consecuencia del accidente.

Posteriormente, la mujer ha sido trasladada al Hospital de Dénia para una valoración más completa. Por el momento no ha trascendido cuántas personas viajaban en el vehículo siniestrado.