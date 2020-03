Marina Salud: “los dispositivos asistenciales no están colapsados”

En el Hospital Marina Salud de Dénia los dispositivos asistenciales “no están colapsados”, según han informado este jueves Luis Carretero, gerente de Marina Salud y el doctor Pedro Clemente , director Asistencial, en una comparecencia con los medios de comunicación a través de vídeo llamada.

Tanto el gerente como el director Asistencial de Marina Salud han querido para trasladar a la población de la Marina Alta la situación en la que se encuentra el Hospital comarcal en relación con la pandemia del coronavirus y subrayaron que los “dispositivos asistenciales no están colapsados”.

A las preguntas de los periodistas han explicado que en atención al Plan de Contingencia que elaboró la concesionaria de la sanidad en esta comarca para hacer frente al coronavirus, “aún estamos en el nivel 1 y con capacidad para seguir en ese nivel ya que hay un crecimiento continuado, pero no desproporcionado”, ha destacado Luis Carretero.

Dentro de la medidas que incluye el Plan de Contingencia “fue reducir las consultas físicas y hacerlas vía telefónica”, la actividad quirúrgica a lo mínimo vital y crear “prácticamente dos hospitales”.

De esta forma hay unos 220 trabajadores sanitarios que “están trabajando desde sus casas” lo que reduce también su exposición al contagio y permite movilizarlos “en caso de ser necesario”. Junto a esto, Marina Salud ha contratado a 73 profesionales más de refuerzo.

Cifras de pacientes contagiados en la Marina Alta

Respecto a las cifras de contagiados en la Marina Alta, no ha trascendido públicamente no parece ser que lo hará, salvo que la Conselleria de Sanitat lo haga. Al respecto, el gerente de Marina Salud han argumentado que “nos han dicho que no lo demos”. No obstante, reconoce que en la comarca se está produciendo un “crecimiento lento lo que permite que el riesgo de saturar los servicios sanitarios sea menor”.

Además asegura que “todos los días se están dando muchas altas” de personas que superan la infección.

Por su parte el doctor Pedro Clemente, director Asistencial del Hospital, subraya que los test se siguen según los protocolos que fija el Ministerio de Sanidad, que marca que “solo se realizan a los pacientes con sintomatología grave” y respecto al personal sanitario, Luís Carretero señala que en Dénia “somos mucho más ágiles en la realización de pruebas al personal” ya que a la mínima sintomatología hacen el test “por eso tenemos más casos confirmados, porque hemos tenido mucha más disponibilidad para hacer las pruebas que en otros centros”. Carretero tambien explica que incluso han recurrido a laboratorios externos para estas pruebas.

El gerente de Marina Salud también ha remarcado que “las medidas que se han ido tomando han tenido cierto efecto para que el crecimiento del número de infectados sea lento”.

Tanto Carretero como el doctor Pedro Clemente, han asegurado que a día de hoy “la curva es aplanada, pues parece que se están cumpliendo bastante las normas de confinamiento”.

No obstante, ambos han alertado de que el pico de infecciones por coronavirus está aún por llegar aunque remarcan que el crecimiento es lento.