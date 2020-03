El Hospital de Dénia reorganiza la atención primaria

El Departamento de Salud de Dénia ha reorganizado su estructura de puntos asistenciales en la Marina Alta con el objetivo de garantizar una asistencia de calidad a lo largo de toda la crisis sanitaria.

De esta forma la asistencia se presta mayoritariamente en los centros de salud cabecera de cada una de las zonas básicas.

Las plantillas se han dividido en varios equipos completos rotatorios; unos realizan la asistencia presencial, mientras que los otros lo hacen de manera remota, a través de llamadas telefónicas. De manera que, los recursos asistenciales disponibles continúan siendo idénticos a los de antes de la pandemia.

Toda la actividad que hasta ahora se prestaba en los consultorios de cada una de las zonas básicas de salud, pasa a atenderse en los centros de salud, a excepción de Xaló, Alpatró y Benialí, y preferentemente por teléfono. Los criterios empleados obedecen estrictamente a características de los equipos de profesionales, accesibilidad y distancia geográfica.

Ante cualquier dudo sobre las zonas básicas de salud, visitar la página web del Departamento de Salud de Dénia sobre la distribución y los teléfonos de cada punto asistencial.

Dentro de esta reestructuración está el Centro de Salud de Dénia ubicado en La Pedrera que se encuentra “cerrado” por lo que la atención sanitaria primaria se ha centralizado exclusivamente en el Centro de Salud de la calle Mestre Cardona.

Por ello, ➡ NO HAY QUE ACUDIR si no se ha recibido previamente una llamada para ser citados.

➡ NO COLAPSÉIS LAS URGENCIAS.

➡ NO LLAMÉIS si no se trata de una urgencia, así ayudamos a no colapsar el servicio.

➡ SÓLO DEBEN IR LOS PACIENTES DE:

✔ Control de Sintrom

✔ Curas

✔ Analíticas urgentes

✔ Inyectables imprescindibles