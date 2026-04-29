Guerra por el 'bou embolat' en Xàbia: las peñas acusan a la alcaldesa de incumplir su promesa

La polémica sobre la celebración del bou embolat en Xàbia se intensifica. El presidente de la Federación de Peñas de Bous al Carrer de la Comunidad Valenciana, Germán Zaragozá, ha denunciado, en COPE Dénia Marina Alta, la negativa de la alcaldesa a autorizar estos festejos. Según Zaragozá, la alcaldesa argumenta tener "miedo a las repercusiones sociales que pueden llegar a tener en su localidad", un razonamiento que el presidente de las peñas considera sin sentido.

Zaragozá ha recordado que "en más de 250 pueblos de la Comunidad Valenciana se organizan bous durante todo el año", siendo esta la tercera modalidad de festejo que más se realiza en la región y "se organiza con todas las garantías posibles".

Una práctica legal y arraigada

El presidente de la federación defiende que el 'bou embolat' es una "práctica totalmente legal" que se encuentra amparada por la ley 18/2013, que regula la tauromaquia como patrimonio cultural en todas sus modalidades. Por ello, considera que "se tiene que proteger y fomentar desde las administraciones". Zaragozá ha expresado su incomprensión ante la decisión de un alcalde de no autorizar el festejo "simplemente por lo que puedan decir o no puedan decir las personas".

Según ha explicado, esta modalidad "lleva centenares de años arraigada en nuestra comunidad". El rito consiste en colocar al toro ensogado en un pilón y ponerle unos herrajes con estopas a las que se les prende fuego. Zaragozá asegura que la técnica ha mejorado hasta el punto de que "los animales no sufren ningún tipo de lesión ni siquiera aunque se embole un mismo toro en repetidas ocasiones".

Los animales no sufren ningún tipo de lesión ni siquiera aunque se embole un mismo toro en repetidas ocasiones" Germán Zaragozá Presidente de la Federación de Peñas de Bous al Carrer de la Comunitat Valenciana

En este sentido, ha detallado que un mismo toro puede ser embolado "entre 10 o 15 veces a lo largo de una temporada y no sufre ningún tipo de lesión ni ocular ni se quedan ciegos, como dicen los antitaurinos". Germán Zaragozá ha concluido que "los primeros garantes de la salud de los animales son los propios ganaderos"

Una promesa electoral incumplida

Germán Zaragozá ha revelado que han mantenido "varias reuniones en estos últimos 3 años con la alcaldesa". Afirma que, durante la campaña electoral, ella "se comprometió con la Peña Taurina a que se recuperaría la modalidad del 'bou embolat'", que había sido prohibida por el anterior equipo de gobierno. Sin embargo, según el presidente de la federación, la alcaldesa no ha cumplido su palabra.

El futuro del festejo, en el aire

Ante esta situación, la federación ha actuado. "Hemos solicitado que se quite el informe favorable de los ayuntamientos", ha explicado Zaragozá, aprovechando la modificación del reglamento de festejos taurinos por parte de la Generalitat Valenciana. No obstante, ha admitido que no son optimistas, ya que "en principio la Generalitat tampoco va a modificar este punto del reglamento".

Este informe, por tanto, "seguirá estando en vigor cuando salga el nuevo reglamento". Ante este escenario, Zaragozá ha señalado que serán las peñas taurinas las que tendrán que "tomar decisiones sobre qué hacer con ese reglamento", dejando el futuro de la fiesta en el aire tras constatar que, después de tres años, "la alcaldesa no ha dado ese paso al frente en autorizar esta modalidad".