La Generalitat abre el 1 de enero el plazo para la caza controlada de jabalíes en la Marina Alta para frenar la peste porcina africana

La Generalitat Valenciana abrirá a partir del 1 de enero de 2026 el plazo para la caza controlada de jabalíes, una medida preventiva destinada a reducir la elevada densidad de esta especie y minimizar el riesgo de propagación de la peste porcina africana (PPA), una grave amenaza para el sector ganadero.

La iniciativa, regulada a través de un decreto ley publicado en el DOGV, tendrá una incidencia directa en comarcas como la Marina Alta, donde la presencia de jabalíes es especialmente elevada y genera problemas tanto en el medio natural como en zonas agrícolas y periurbanas.

Según la Generalitat, los jabalíes presentan una sobrepoblación en el 80 % de los municipios de la Comunitat Valenciana, lo que incrementa el riesgo de transmisión de la enfermedad. Por ello, se han articulado medidas excepcionales de control que estarán vigentes hasta el 15 de septiembre de 2026.

Entre ellas, se contempla una ayuda económica de 40 euros por cada ejemplar abatido, siempre que la retirada del animal se realice en condiciones de trazabilidad y bioseguridad. Estas ayudas irán dirigidas a los titulares de cotos de caza y zonas cinegéticas autorizadas, como sociedades de cazadores, entidades privadas y ayuntamientos, que gestionan la mayor parte del territorio susceptible de albergar poblaciones de jabalí.

En la provincia de Alicante, donde se encuentra la Marina Alta, está previsto actuar en 353 cotos y zonas de caza, dentro de un presupuesto global de 2 millones de euros para esta línea de actuación.

Además, el decreto contempla la puesta en marcha de un servicio complementario de control mediante sistemas homologados de captura, como jaulas o capturaderos, que se instalarán en aquellas zonas donde la caza no resulte eficaz, aproximadamente un 20 % del territorio.

El plan incluye también la creación de una Unidad Logística para coordinar la recogida de piezas abatidas y la monitorización de la población de jabalí, así como la actualización de los protocolos de vigilancia sanitaria. En total, la Generalitat destina 6 millones de euros a este conjunto de medidas.

La peste porcina africana es actualmente una de las mayores amenazas sanitarias para el sector porcino en Europa. En la Comunitat Valenciana, el porcino representa alrededor del 35 % del valor de la producción ganadera, lo que refuerza la importancia de estas actuaciones preventivas.