El fútbol dianense llora la trágica desaparición del entrenador Fernando Martín y tres de sus hijos en Indonesia

El mundo del fútbol valenciano se encuentra de luto tras conocerse la trágica noticia de la desaparición de Fernando Martín, exjugador del CD Dénia y entrenador del Valencia Femenino, y tres de sus hijos en un accidente en Indonesia.

Luto en el CD Dénia

El CD Dénia ha emitido un comunicado en el que lamentan lo sucedido a través de sus redes sociales, mostrando su profundo pesar por lo ocurrido. En su comunicado, el club ha expresado: "El CD Dénia lamenta profundamente la pérdida del que fuera jugador del club en su etapa juvenil, Fernando Martín, y de tres de sus hijos, en un trágico accidente en Indonesia".

La entidad deportiva también ha querido mandar un mensaje de apoyo y condolencias a los allegados en estos momentos tan difíciles. "Nos unimos al dolor de familiares y amigos ante esta noticia", ha concluido el club en su escueto pero sentido mensaje en redes sociales.

TODAVÍA CONTINÚAN LAS LABORES DE RESCATE

Los equipos de rescate que buscaban a los cuatro miembros de la familia desaparecidos tras un naufragio en Indonesia han encontrado el cuerpo de la niña este lunes.

La familia de los fallecidos, que procedían de Valencia, ha confirmado que el cuerpo hallado es el de la hija de Andrea Ortuño. Se sigue buscando a los otros tres españoles: Fernando Martín Carreras, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF; un hijo de Martín y otro hijo, un niño, de Andrea Ortuño, casada recientemente con Martín.