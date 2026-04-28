Las Fallas de Dénia 2027 ya tienen calendario oficial para sus presentaciones

La Junta Local Fallera de Dénia ha desvelado el orden del ejercicio para las Fallas de Dénia 2027 tras la última asamblea celebrada. Esta decisión establece la secuencia en la que participarán las diferentes comisiones falleras durante el próximo ciclo festivo. El orden establecido es el siguiente: Falla Darrere del Castell, Falla París Pedrera, Falla Diana, Falla Port Rotes, Falla Campaments, Falla Les Roques, Falla Baix la Mar, Falla Saladar, Falla Nou Camp Roig, Falla Centro y, finalmente, Falla Oeste.

Calendario de presentaciones falleras 2027

Con la definición del orden de ejercicio, también se ha fijado el esperado calendario de las presentaciones falleras de Dénia para el próximo año. Estos actos son uno de los momentos más importantes para cada comisión, donde presentan a sus máximos representantes. La Junta Local Fallera de Dénia será la encargada de abrir el calendario de presentaciones.

Presentaciones grandes

El calendario de las presentaciones grandes comenzará el 18 de septiembre con el acto de la Junta Local Fallera. Le seguirá la Falla Diana el 25 de septiembre, la Falla Saladar el 2 de octubre, la Falla Les Roques el 10 de octubre y la Falla París Pedrera el 23 de octubre. El mes de octubre lo cerrará la Falla Centro el día 30. En noviembre será el turno de la Falla Darrere del Castell (día 6), la Falla Port Rotes (día 20) y la Falla Baix la Mar (día 27). Finalmente, en diciembre se presentarán la Falla Oeste (día 4) y la Falla Campaments (día 11), dejando para el 10 de enero a la Falla Nou Camp Roig.

Presentaciones infantiles

En cuanto a las presentaciones infantiles, la Junta Local Fallera también dará el pistoletazo de salida el 20 de septiembre. La Falla Baix la Mar será la primera comisión en presentar a sus representantes infantiles el 27 de septiembre. Le seguirán la Falla Diana (11 de octubre), Falla París Pedrera (18 de octubre), Falla Port Rotes (8 de noviembre), Falla Les Roques (29 de noviembre), Falla Darrere del Castell (6 de diciembre), Falla Campaments (13 de diciembre) y Falla Centro (20 de diciembre). Las últimas presentaciones serán ya en 2027, con la Falla Nou Camp Roig (10 de enero), la Falla Saladar (17 de enero) y la Falla Oeste (24 de enero).

Tras el anuncio de estas fechas, el mundo fallero de Dénia queda a la espera de uno de los momentos más emocionantes del ejercicio: conocer quiénes serán las máximas representantes de las Fallas de Dénia 2027. Sus nombres se desvelarán mediante la ya tradicional “telefonada”, una llamada que marca el inicio de su reinado.