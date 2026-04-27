Espectacular rescate en el Montgó: evacúan en helicóptero a una excursionista herida

Una mujer de 41 años ha sido rescatada este domingo por efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante tras sufrir un posible esguince de rodilla. El suceso ha ocurrido mientras realizaba una ruta por la senda de subida al Montgó, en el término municipal de Xàbia.

Un complejo rescate por aire

El aviso de la emergencia se recibía a las 10:04 horas, lo que provocaba la activación inmediata del helicóptero de rescate Alpha 01 y del Grupo Especial de Rescate (GER). Debido a la dificultad de acceso de la zona donde se encontraba la excursionista, el equipo tuvo que desplegar un operativo especial.

Dos rescatadores y una sanitaria descendieron desde la aeronave hasta el punto exacto para atender a la herida. Una vez junto a ella, los especialistas le practicaron un vendaje compresivo para inmovilizar la rodilla afectada y prepararla para la evacuación.

Evacuación y atención médica

Posteriormente, la mujer fue izada hasta el helicóptero mediante un triángulo de rescate. La aeronave la trasladó hasta el parque de bomberos de Dénia, donde la esperaba una unidad de Soporte Vital Básico (SVB) para continuar con la asistencia médica.

La intervención, que duraba poco más de dos horas, se dio por finalizada a las 12:27 horas y transcurrió sin incidencias destacadas, según informaron fuentes del consorcio.