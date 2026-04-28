La educación emocional emerge como clave contra el acoso escolar

El acoso escolar es un problema latente que deja huellas profundas en jóvenes, familias y en la sociedad. Para entenderlo, es fundamental escuchar las historias reales de quienes lo han sufrido. En un debate en COPE Dénia Marina Alta, los jóvenes Amin Sáez e Iván Aledo han dado un paso al frente para contar su experiencia, acompañados por expertas que han arrojado luz sobre cómo detectar y combatir esta lacra desde la educación emocional.

Relatos en primera persona

Amin Sáez ha relatado dos episodios de acoso en su vida. El primero, en el colegio, por defender a un compañero. "Sufrí mucho momento de tener que escaparme por diferentes partes del colegio, callejeando por la ciudad para poder volver a casa, porque siempre me esperaban fuera", ha contado. Ha recordado momentos de extrema dureza: "He tenido momentos que incluso me han atado en en las vallas del colegio para, pues, eso para pegarme entre 7 y 8".

Me han atado en las vallas del colegio para pegarme entre 7 y 8" Amin Sáez Víctima de acoso escolar

El segundo episodio llegó en el instituto, cuando empezó a bailar ballet clásico. "Era realmente el único chico que que bailaba ballet clásico, y, pues, en ese momento, no estaba muy bien visto", ha explicado. Los insultos sobre su sexualidad eran constantes, pero decidió seguir adelante con lo que le hacía feliz. "Me doy cuenta que si hubiera accedido a eso, mi vida hubiera cambiado completamente", ha reflexionado, defendiendo la importancia de "no dejen de ser diferentes".

Por su parte, Iván Aledo ha vinculado su experiencia a su transición de género. "Yo de por sí ya no me sentía bien. Sin embargo, claro, la gente de mi alrededor tampoco entendía lo que estaba pasando", ha compartido. Una simple pregunta se convirtió en un arma hiriente: "La preguntita de, pero que, ¿tú qué eres? ¿un chico o una chica?". Esa situación, sumada a las risas, le hizo darse cuenta de que el malestar que sentía no era normal. Empezó a exteriorizarlo escribiendo cartas con apenas siete u ocho años.

La respuesta de los expertos

Caterina de Francisco, delegada de Participación Ciudadana de la Policía Nacional en Dénia, ha señalado que las señales a veces "pasan muy desapercibidas". Por ello, ha instado a familias y profesores a estar atentos a "cualquier cambio, estados de ánimo, rendimiento escolar, socialización". Ha explicado que las víctimas tardan en pedir ayuda por la "batalla interna" que libran y para no preocupar a los adultos.

Desde la perspectiva educativa, Luz Martín, directora del CEIP Llebeig Dénia, ha coincidido en que es "muy complicado poder ver esos síntomas". En los centros intentan detectar a niños con "cambios muy bruscos", que "se aíslan directamente" o que son "muy irascibles". La clave, según Martín, es "trabajar conjuntamente con la familia" para trazar una línea de actuación común y ayudar al menor.

Las nuevas tecnologías han añadido una nueva dimensión al problema. Caterina de Francisco ha advertido que "lo que hacen las tecnologías es amplificar ese sufrimiento", pero también ha destacado su potencial positivo. Ha propuesto usarlas para mostrar apoyo y "exacerbar esa positividad", animando a hacer comentarios positivos y visibles para contrarrestar el odio.

Educar en emociones: la clave del cambio

La solución, según los participantes en el debate, pasa por un cambio de enfoque. Para Luz Martín, la base es "trabajar la educación emocional" en todos los colegios. "No solo trabajamos y enseñamos matemáticas o lengua, tenemos que formar personas", ha afirmado con rotundidad. El objetivo es formar "buenos ciudadanos" con valores, capaces de autorregularse, tener empatía y ofrecer ayuda.

En esta línea, el CEIP Llebeig ha lanzado este año un videoclip sobre el acoso escolar bajo el lema "el bullying no es un juego", un proyecto en el que han trabajado dos años. La iniciativa ha involucrado a los alumnos en la creación de la letra, castings y rodaje, partiendo de sus propias reflexiones e historias reales para que el mensaje cale con más fuerza.

Amin Sáez ha celebrado el uso del arte como herramienta para combatir el acoso. "Estamos utilizando el arte, uno, para poder hacer dinámicas con los chavales y y que puedan salir estas cosas, y dos, con esas mismas dinámicas y con ese mismo arte combatirlo", ha destacado. Considera que es una "vía superchula" que permite a los jóvenes expresarse y solucionar la problemática desde la raíz.

Finalmente, se ha abordado la figura del acosador, a menudo también una víctima de sus propias circunstancias. Los expertos han señalado la negación de los padres como un obstáculo frecuente. Por ello, han insistido en la necesidad de una mayor conciencia social en los adultos. "Si mi hijo o mi hija es la víctima, se convierte esto en un drama, pero cuando le pasa al de al lado, ese dolor a mí me afecta menos", ha lamentado Caterina de Francisco, concluyendo que el problema "no es de quien lo sufre, sino que es de todos".