La Diputación pone en marcha el operativo invernal en las carreteras hasta abril de 2026

La Diputación de Alicante ha activado su contingente de vialidad invernal en las carreteras de la provincia para hacer frente a las inclemencias meteorológicas durante los meses más fríos del año. El protocolo, que estará vigente desde diciembre hasta el próximo 1 de abril de 2026, moviliza medios materiales y humanos para actuar en los cuatro meses de mayor riesgo por nevadas y heladas en la red viaria.

Un despliegue preventivo

El diputado de Carreteras, Arturo Poquet, ha detallado que el dispositivo contempla utillaje ubicado en almacenes y emplazamientos próximos a las áreas de mayor riesgo, listos para movilizarse de forma inmediata. Poquet ha insistido en que, al mismo tiempo, "se realiza una labor preventiva de recorrido y examen de la red viaria de la Diputación y se procede a extender sal durante los días y tramos susceptibles de heladas".

Casi 1.000 km de carreteras

Tal y como ha recordado el diputado, la Diputación cuenta con una red de carreteras de su titularidad cercana a los 1.000 kilómetros, que discurre por toda la provincia y accede a la mayoría de los 141 municipios alicantinos. "Estas vías provinciales permiten, especialmente, llegar a las localidades de menor población, muchas de ellas ubicadas en áreas de montaña susceptibles de nevadas, por lo que pueden eventualmente producirse problemas de vialidad invernal", ha comentado Poquet.

Medios humanos y materiales

El amplio operativo movilizado durante este periodo está compuesto por diez capataces y 60 auxiliares de carreteras. En cuanto a los medios materiales, se cuenta con 10 naves almacén distribuidas por la provincia, 10 camiones con grúa, 10 furgonetas, 3 expendedoras de sal y 3 cuchillas quitanieves.

Además, el dispositivo se refuerza con tres empresas colaboradoras que aportan sus propios medios y tienen disponibilidad permanente ante emergencias. Estos medios externos suman dos quitanieves adicionales con dedicación exclusiva para la red de la Diputación de Alicante, así como cualquier otra maquinaria que se considere necesaria para cada contingencia.