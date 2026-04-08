La Diputación de Alicante inyecta 2,8 millones en la Marina Alta para blindar a los pueblos más pequeños

La Diputación de Alicante ha anunciado una inversión de 2.764.000 euros para este año, destinada a 33 municipios y tres entidades locales menores de la Marina Alta a través del Plan +Cerca. Esta aportación, que beneficiará a una población de casi 200.000 habitantes, está diseñada para financiar gasto corriente, con una inversión media en la comarca que alcanza los 382,5 euros por habitante.

Libertad para decidir las prioridades

El diputado por la comarca, Arturo Poquet, ha subrayado que la principal ventaja del programa es la autonomía que otorga a los ayuntamientos. Poquet ha destacado "la libertad y autonomía" que el plan confiere a los consistorios para que "decidan el destino de los fondos según sus necesidades y prioridades".

Que los consistorios decidan el destino de dichos fondos según sus prioridades y necesidades" Arturo Poquet Diputado de la comarca de la Marina Alta

Según ha explicado Poquet, estos fondos permitirán a los ayuntamientos "disponer de fondos para cubrir gastos como el acondicionamiento, mejora o mantenimiento de parques y jardines, espacios deportivos, piscinas municipales o consultorios médicos".

Criterios que benefician a los más pequeños

El Plan +Cerca 2024 refuerza su atención a los municipios más pequeños y a aquellos en riesgo de despoblación. Los criterios de distribución establecen un importe fijo de 33.000 euros para todos, al que se suma una cantidad variable. Por primera vez, los municipios de menos de 500 habitantes perciben 175 euros por habitante.

A esta cifra se suman 125 euros por habitante para localidades de entre 500 y 1.000 habitantes, y 11 euros para las de entre 1.000 y 5.000. Además, el criterio de despoblamiento añade 10 euros por habitante a los municipios que hayan perdido más de un 7% de población en la última década.

Gracias a estos ajustes, municipios como La Vall d’Alcalà, Llosa de Camatxo y La Vall d’Ebo recibirán 382,5 euros, 325 euros y 327,9 euros por habitante, respectivamente, situándose entre los más beneficiados por el plan.

Reclamación al Gobierno Central

Arturo Poquet también ha reclamado al Gobierno de España que desactive las reglas fiscales y permita a las administraciones locales utilizar sus remanentes. Según el diputado, esto les daría la capacidad de "reforzar el Plan +Cerca e impulsar otras inversiones extraordinarias que beneficien al conjunto de la provincia".