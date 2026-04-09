Dénia estrena su ludoteca con un gran torneo de Monopoly
La Biblioteca Juan Chabás inaugura este sábado un nuevo espacio con más de 50 juegos de mesa y lo celebra con una competición abierta a todos los públicos
Denia - Publicado el
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La Biblioteca Pública Juan Chabás de Dénia inaugura este sábado 11 de abril su nueva ludoteca, un espacio que ofrecerá más de 50 juegos de mesa para niños y mayores. Juan Moro, de la Associació d'Amics del Joguet de Dénia, ha explicado que la iniciativa culmina un proyecto en el que el personal de la biblioteca lleva tiempo trabajando y que ha contado con donaciones de particulares y empresas.
Un torneo para todos
Para celebrar esta inauguración, la biblioteca acogerá el tercer torneo de Monopoly de Dénia a las 10 de la mañana. Según ha detallado Juan Moro, las inscripciones están abiertas a mayores de 8 años a través de las redes sociales de la biblioteca, por correo electrónico, teléfono o de forma presencial. Moro ha destacado que "jugar con desconocidos es mucho más divertido que jugar con los de siempre".
Jugar al Monopoly con desconocidos es mucho más divertido que jugar con los de siempre"
Representante de l'Associació d'Amics del Joguet en Dénia
El evento contará con premios para los ganadores y "sorpresitas" para muchos otros participantes, gracias a la colaboración de empresas como la Fundación Balearia. "Vamos a intentar repartirlo como buenos hermanos", ha bromeado Moro.
Nivel garantizado
Se espera una competición reñida, ya que el nivel está garantizado. Juan Moro ha confirmado la participación del ganador de 2015, así como otros finalistas de ediciones anteriores. "Los que vienen a jugar no son desconocidos ni desconocedores del juego, hay nivel, hay nivel garantizado", ha asegurado.
Dénia, ciudad juguetera
Este evento supone la "puesta de largo" de la ludoteca, un proyecto que, en palabras de Moro, "amplía y redunda en la visión juguetera de la biblioteca". La iniciativa refuerza el pasado de Dénia como ciudad juguetera, presente en su museo del juguete, y ofrece a la ciudadanía acceso a más de 50 juegos distintos para disfrutar en la biblioteca.
La elección del Monopoly no es casual. Moro ha recordado que es el juego de mesa más vendido de la historia, con cerca de 600 millones de juegos vendidos y el que más variantes tiene. La partida final del torneo se disputará en un tablero especial de madera fabricado en 1991 por la empresa Franklin Mint.
Este texto ha sido elaborado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.