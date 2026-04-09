Dénia estrena su ludoteca con un gran torneo de Monopoly

La Biblioteca Pública Juan Chabás de Dénia inaugura este sábado 11 de abril su nueva ludoteca, un espacio que ofrecerá más de 50 juegos de mesa para niños y mayores. Juan Moro, de la Associació d'Amics del Joguet de Dénia, ha explicado que la iniciativa culmina un proyecto en el que el personal de la biblioteca lleva tiempo trabajando y que ha contado con donaciones de particulares y empresas.

Un torneo para todos

Para celebrar esta inauguración, la biblioteca acogerá el tercer torneo de Monopoly de Dénia a las 10 de la mañana. Según ha detallado Juan Moro, las inscripciones están abiertas a mayores de 8 años a través de las redes sociales de la biblioteca, por correo electrónico, teléfono o de forma presencial. Moro ha destacado que "jugar con desconocidos es mucho más divertido que jugar con los de siempre".

Jugar al Monopoly con desconocidos es mucho más divertido que jugar con los de siempre" Juan Moro Representante de l'Associació d'Amics del Joguet en Dénia

El evento contará con premios para los ganadores y "sorpresitas" para muchos otros participantes, gracias a la colaboración de empresas como la Fundación Balearia. "Vamos a intentar repartirlo como buenos hermanos", ha bromeado Moro.

Nivel garantizado

Se espera una competición reñida, ya que el nivel está garantizado. Juan Moro ha confirmado la participación del ganador de 2015, así como otros finalistas de ediciones anteriores. "Los que vienen a jugar no son desconocidos ni desconocedores del juego, hay nivel, hay nivel garantizado", ha asegurado.

Dénia, ciudad juguetera

Este evento supone la "puesta de largo" de la ludoteca, un proyecto que, en palabras de Moro, "amplía y redunda en la visión juguetera de la biblioteca". La iniciativa refuerza el pasado de Dénia como ciudad juguetera, presente en su museo del juguete, y ofrece a la ciudadanía acceso a más de 50 juegos distintos para disfrutar en la biblioteca.

La elección del Monopoly no es casual. Moro ha recordado que es el juego de mesa más vendido de la historia, con cerca de 600 millones de juegos vendidos y el que más variantes tiene. La partida final del torneo se disputará en un tablero especial de madera fabricado en 1991 por la empresa Franklin Mint.