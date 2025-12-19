El consejo de un lotero de Dénia para el Gordo de Navidad: "No rechazaría ningún número, que después vienen los lamentos"

La cuenta atrás para el sorteo de la Lotería de Navidad ya ha comenzado y, con ella, llegan la ilusión y los nervios a las administraciones. Agustí Fontanet, responsable de la administración de lotería La Gamba Colp de Sort de Dénia, vive una recta final de "mucho trabajo" y "mucho jaleo". Según explica, estos son días "un poco estresantes" en los que hay que cuadrarlo todo antes del gran día mientras atiende un goteo incesante de clientes.

La superstición y los números más buscados

Durante estos días, los clientes buscan su número con esperanza y, a veces, con indecisión. Fontanet ha señalado que las terminaciones más solicitadas son el 5 y el 7. Además, el número 13 sigue siendo uno de los más demandados, hasta el punto de que tienen "muy pocos" décimos disponibles. Este año, el número estrella es el 25, correspondiente al año actual.

Ante la manía de buscar el número perfecto, el lotero ofrece un consejo claro basado en su experiencia: "Yo no rechazaría ningún número que me oferiesen, que después vienen los lamentos". Recuerda casos de personas que dejaron pasar un décimo porque les parecía "feo" y finalmente resultó premiado. Por ello, insiste en que "la suerte puede estar ahí y la estás rechazando".

Yo no rechazaría ningún número que me oferiesen, que después vienen los lamentos" Agustí Fontanet Responsable de la administración de lotería La Gamba Colp de Sort de Dénia

Agustí Fontanet, responsable de la administración de lotería Gamba Roja Colp de Sort de Dénia, junto con la periodista de COPE Dénia Marina Alta, Inma Celda

Los 'números de la gamba', un homenaje a Dénia

Una de las señas de identidad de esta administración son los conocidos como ‘números de la gamba’. Se trata de combinaciones que incluyen el 6 y el 9, ya que su forma recuerda a una gamba servida en un plato. La gente ya no pide un número acabado de una forma concreta, sino que directamente "pide la gamba del 69, 99, 66 o 96", explica Fontanet.

La idea surgió de forma espontánea. "Un día de cachondeo", cuenta Agustí Fontanet, escuchó en la radio que la banda de música de Dénia había creado la "sinfonía de la gamba roja de Dénia". A raíz de aquello, propuso en broma crear los ‘números de la gamba’, una iniciativa que tuvo tanto éxito que incluso cambiaron el nombre de la administración para incorporar la seña de identidad de la ciudad.

La suerte puede llegar en el último minuto

La dinámica de venta diferencia a los clientes locales, que suelen comprar en diciembre, de los turistas, que adquieren sus décimos en julio y agosto. Sin embargo, en los últimos meses también reciben a "un montón de gente de fuera". Para los más rezagados, Fontanet confirma que la administración estará abierta hasta el último momento, recordando que un año repartieron un quinto premio vendido en ventanilla a última hora.

Administración de lotería Gamba Roja Colp de Sort de Dénia

Aunque la esperanza de repartir El Gordo es máxima, Agustí Fontanet se muestra prudente y subraya que "el día del sorteo es el día de la salud". Considera que poder comprar lotería ya es "una victoria" y, si además toca un premio, "es de categoría". Él mismo participa en el sorteo con una veintena de números, incluyendo los de la gamba, su fecha de nacimiento y otras combinaciones.