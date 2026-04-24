El colegio Pare Pere de Jesús Pobre estrena su nueva cara tras la primera fase de las obras

El alumnado del colegio Pare Pere de Jesús Pobre ha regresado esta semana a sus instalaciones habituales

El alumnado del colegio Pare Pere de Jesús Pobre ha regresado esta semana a sus instalaciones habituales. Este retorno se produce tras la finalización de la primera fase de las obras de remodelación del centro, que ha incluido la construcción de un nuevo porche en el patio, la renovación de ventanas y puertas, y el repintado de las aulas.

Para facilitar la vuelta a la normalidad, la brigada de Educación ha sido la encargada de trasladar todo el mobiliario escolar. Este se encontraba en la ubicación provisional donde los niños y niñas han recibido clase durante los meses que han durado los trabajos, permitiendo así que puedan finalizar el curso en su colegio de siempre.

Ajuntament Dénia El alumnado ya ha vuelto al colegio Pare Pere de Jesús Pobre

Próximas actuaciones: nuevo comedor

Las mejoras en el centro no se detienen. Durante los meses de verano se llevará a cabo la segunda fase del proyecto, que consistirá en la construcción de un nuevo comedor escolar. Este nuevo espacio tendrá capacidad para unos 40 comensales y contará con cocina propia, un servicio muy esperado por la comunidad educativa.

Ajuntament Dénia Durante los meses de verano se llevará a cabo la segunda fase del proyecto, que consistirá en la construcción de un nuevo comedor escolar

La remodelación completa del colegio estará lista para el inicio del curso 2026-2027. La inversión total para este proyecto asciende a aproximadamente 750.000 euros, financiados a través del Plan Edificant de la Generalitat Valenciana.