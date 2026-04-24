COPE
Podcasts
Denia
Denia

El colegio Pare Pere de Jesús Pobre estrena su nueva cara tras la primera fase de las obras

Los alumnos ya disfrutan de las aulas renovadas mientras el centro se prepara para la construcción de un nuevo comedor este verano

El alumnado del colegio Pare Pere de Jesús Pobre ha regresado esta semana a sus instalaciones habituales

Ajuntament Dénia

El alumnado del colegio Pare Pere de Jesús Pobre ha regresado esta semana a sus instalaciones habituales

Redacción COPE Denia

Denia - Publicado el

1 min lectura

El alumnado del colegio Pare Pere de Jesús Pobre ha regresado esta semana a sus instalaciones habituales. Este retorno se produce tras la finalización de la primera fase de las obras de remodelación del centro, que ha incluido la construcción de un nuevo porche en el patio, la renovación de ventanas y puertas, y el repintado de las aulas.

Para facilitar la vuelta a la normalidad, la brigada de Educación ha sido la encargada de trasladar todo el mobiliario escolar. Este se encontraba en la ubicación provisional donde los niños y niñas han recibido clase durante los meses que han durado los trabajos, permitiendo así que puedan finalizar el curso en su colegio de siempre.

El alumnado ya ha vuelto al colegio Pare Pere de Jesús Pobre

Ajuntament Dénia

El alumnado ya ha vuelto al colegio Pare Pere de Jesús Pobre

Próximas actuaciones: nuevo comedor

Las mejoras en el centro no se detienen. Durante los meses de verano se llevará a cabo la segunda fase del proyecto, que consistirá en la construcción de un nuevo comedor escolar. Este nuevo espacio tendrá capacidad para unos 40 comensales y contará con cocina propia, un servicio muy esperado por la comunidad educativa.

Durante los meses de verano se llevará a cabo la segunda fase del proyecto, que consistirá en la construcción de un nuevo comedor escolar

Ajuntament Dénia

Durante los meses de verano se llevará a cabo la segunda fase del proyecto, que consistirá en la construcción de un nuevo comedor escolar

La remodelación completa del colegio estará lista para el inicio del curso 2026-2027. La inversión total para este proyecto asciende a aproximadamente 750.000 euros, financiados a través del Plan Edificant de la Generalitat Valenciana.

Este texto ha sido elaborado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

Temas relacionados

Escucha en directo

En Directo COPE DENIA

COPE DENIA

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

5:00H | 24 ABR 2026 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking