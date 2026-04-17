Calp estrenará un punto limpio para el plástico que los pescadores retiran del mar
La iniciativa permitirá gestionar los miles de kilos de residuos que la flota recoge voluntariamente cada año para mantener el buen estado del mar
Denia - Publicado el - Actualizado
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El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha anunciado la próxima instalación de un punto limpio en Calp tras una reunión con la Cofradía de Pescadores de la localidad. Esta medida está destinada a facilitar la gestión de los residuos que los propios pescadores recogen del mar.
Un compromiso con el mar
Barrachina ha subrayado el papel fundamental de los pescadores en la conservación marina. "El mar es la casa de nuestros pescadores, y por eso ellos son los más interesados en que esté en las mejores condiciones", ha afirmado el conseller. Gracias a este nuevo punto limpio, los miles de kilos de plástico que la flota recoge voluntariamente cada año tendrán un lugar adecuado para su depósito.
El mar es la casa de nuestros pescadores"
Conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca
El objetivo es que tanto el plástico como otros materiales que requieran una retirada controlada puedan ser gestionados correctamente. Con esta acción, se busca garantizar que "el mar esté en las mejores condiciones", tal como ha destacado Barrachina durante su intervención.
Este texto ha sido elaborado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.