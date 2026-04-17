Calp estrenará un punto limpio para el plástico que los pescadores retiran del mar

El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha anunciado la próxima instalación de un punto limpio en Calp tras una reunión con la Cofradía de Pescadores de la localidad. Esta medida está destinada a facilitar la gestión de los residuos que los propios pescadores recogen del mar.

Un compromiso con el mar

Barrachina ha subrayado el papel fundamental de los pescadores en la conservación marina. "El mar es la casa de nuestros pescadores, y por eso ellos son los más interesados en que esté en las mejores condiciones", ha afirmado el conseller. Gracias a este nuevo punto limpio, los miles de kilos de plástico que la flota recoge voluntariamente cada año tendrán un lugar adecuado para su depósito.

El mar es la casa de nuestros pescadores" Miguel Barrachina Conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca

El objetivo es que tanto el plástico como otros materiales que requieran una retirada controlada puedan ser gestionados correctamente. Con esta acción, se busca garantizar que "el mar esté en las mejores condiciones", tal como ha destacado Barrachina durante su intervención.